O surto de Ébola declarado no leste da República Democrática do Congo (RDC) a 15 de Maio fez já 580 mortos e há mais de 1700 casos confirmados.

O Ministério da Comunicação e dos Meios de Comunicação Social da RDC anunciou que uma nova zona de saúde (Boga) está agora afectada em Ituri, o que reforça o mapeamento da epidemia".

O vírus Ébola transmite-se por contacto directo com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O avanço desta epidemia levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a lançar um alerta internacional de crise de saúde pública, visto que não existe uma vacina ou tratamento para a estirpe activa no leste do Congo - a Bundibugyo, identificada pela primeira vez no Uganda, que ao contrário da mais comum, a Zaire, não tem vacina ou tratamento conhecidos.

Esta epidemia começou na província de Ituri, uma das três do leste da RDC, junto à fronteira com o Uganda, onde o vírus já entrou, e o Sudão do Sul, onde também há casos suspeitos, e já está também no Kivu Norte e Kivu Sul, com fronteira com o Ruanda e Burundi.

Todos os países limítrofes fecharam as suas fronteiras para reduzir as vias de possível avanço do vírus..

Apesar de estarem em curso esforços para criar uma vacina para esta estirpe, esse tratamento só deverá estar disponível dentro de muitos meses, visto que ainda nem sequer está em fase de testes.