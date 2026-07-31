Encerra esta sexta-feira, 31, o processo de inscrições para o concurso público de ingresso no Ministério da Saúde (MINSA) que já contabiliza mais de 420 mil candidatos inscritos para disputar apenas 6.030 vagas, apurou o Novo Jornal.

O processo de inscrições disponibilizadas para as unidades sanitárias das 21 províncias do País, termina às 23:00 de hoje.

Neste período foram corrigidas as falhas anteriormente registadas no portal, relacionadas com a indisponibilidade da ficha de inscrição para alguns candidatos. Os concorrentes elogiam igualmente a introdução da opção que permite corrigir informações inseridas incorrectamente durante a candidatura.

Desde o dia 13 de Julho, data do arranque do processo, e até poucas horas do seu encerramento, mais de 420 mil candidatos submeteram as respectivas candidaturas às diferentes carreiras da saúde.

O concurso destina-se às carreiras de medicina, enfermagem, diagnóstico e terapêutica, apoio hospitalar, regime geral e serviço social.

Segundo o MINSA, das 6.030 vagas disponíveis, 1.545 destinam-se à carreira médica, 1.828 à enfermagem, 1.255 aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, 1.067 ao apoio hospitalar, 220 ao regime geral e 85 ao serviço social.

Entretanto, os outros dois concursos públicos mais aguardados, os dos Ministérios da Educação (MED) e do Interior (MININT), encerram os respectivos processos de inscrição na próxima semana.

O concurso do MED termina no dia 03 de Agosto, enquanto o do MININT encerra no dia 05.