A Proposta de Lei contra a Violência Doméstica foi aprovada esta quinta-feira, 30 de Julho, na Assembleia Nacional, na generalidade, com 169 votos a favor. O documento aumenta para 15 anos a pena máxima para o crime de violência doméstica e prevê a criação do Observatório Nacional da Violência Doméstica para monitorizar e avaliar a aplicação das medidas de protecção.

Segundo a proposta do Executivo, os condenados por estes crimes passam a cumprir as penas integrais, sem direito a benefícios como amnistia ou indulto.

O Estado passa, igualmente, a agir e a investigar o agressor sem queixa formal ou caso a vítima desista devido a pressões familiares.

Além disso, a medida passa, ainda, a abranger situações de violência em relações passadas, incluindo casos entre ex-companheiros, bem como episódios ocorridos em espaços como lares, creches e infantários.

Dados do Governo, apresentados pela ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, indicam que o País registou mais de 2.500 casos, envolvendo mulheres, crianças, jovens e idosos, incluindo situações de abuso sexual e violência patrimonial.

A proposta baixa agora para discussão na especialidade.