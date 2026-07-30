O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP) anunciou esta quinta-feira, 30 de Julho, a primeira fase do programa "Jovem+", destinado a candidatos dos 16 aos 35 anos que tenham concluído o ensino médio, superior ou a formação profissional. Serão disponibilizadas 2.000 vagas com pagamento de subsídio mensal entre os 75 mil e os 85 mil kwanzas, seguro contra acidentes de trabalho, acompanhamento de tutores nas empresas e mentores do INEFOP e duração de três a seis meses.

A informação foi prestada pelo director-geral da instituição, Manuel Mbangui, durante uma entrevista concedida à ANGOP, na qual revelou que "os candidatos aprovados passarão por uma formação intensiva de uma semana, com técnicos do INEFOP".

A iniciativa, que conta com um financiamento do Banco Mundial avaliado em 250 milhões de dólares, será faseada e focada em "competências comportamentais, com o objectivo de os preparar para os processos de selecção e integração no mercado laboral".

Explicou, igualmente, que "o sistema já conta com mil e 900 vagas em várias empresas do país, prevendo-se atingir o número inicial desejado até ao arranque do processo".

"A primeira fase decorrerá de 1 a 31 de Agosto, com duas mil vagas disponíveis", concluiu.

Segundo a mesma fonte, o programa busca beneficiar 500 mil jovens em situação de vulnerabilidade, reservando uma quota de 40% para mulheres e 6% para pessoas com deficiência.

Os interessados poderão submeter as suas candidaturas durante o mês de Agosto através do portal oficial do INEFOP (www.inefop.gov.ao), ou presencialmente nos centros de emprego, unidades de formação profissional e gabinetes de desenvolvimento integrado.

Manuel Mbangui apelou, ainda, aos candidatos a se direccionarem para as vagas colocadas à disposição pelas empresas, desde que preencham os requisitos e as condições de acesso requeridas.