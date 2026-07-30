O Presidente da República destacou esta quinta-feira, 30, a necessidade de maior investimento nas mulheres rurais e agricultoras africanas através do acesso a recursos produtivos, conhecimento, capacitação, inovação tecnológica, financiamento e políticas eficazes de adaptação climática.

João Lourenço falava na cerimónia de abertura da campanha continental "Construir Resiliência para Mulheres e Raparigas", promovida pela Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento (OAFLAD), sob o lema "Construir Resiliência é Garantir Sustentabilidade para o Futuro, com Participação Inclusiva".

"Investir na mulher é reconhecer o seu papel como agente de transformação, de resiliência das comunidades e como promotora da segurança alimentar e nutricional", acrescentou.

Para o Chefe do Estado, a participação activa das mulheres é determinante para reforçar a resiliência das comunidades, promover o desenvolvimento sustentável e construir um futuro mais inclusivo, seguro e próspero para África.

"Somente num ambiente de paz, estabilidade e cooperação será possível criar condições para que mulheres e homens enfrentem, em igualdade, os desafios globais, entre os quais as alterações climáticas", referiu, destacando o contributo das primeiras-damas africanas na promoção da igualdade de género.

"A organização tem desempenhado, nas últimas duas décadas, um papel essencial na promoção de políticas e acções destinadas a responder aos desafios sociais do continente e a garantir maior participação das mulheres de todas as idades no desenvolvimento das suas comunidades", destacou.

Para o Presidente, a campanha demonstrou a capacidade da OAFLAD para mobilizar consciências, fortalecer parcerias e impulsionar acções concretas em favor de uma África mais equitativa e inclusiva.

A campanha, uma iniciativa liderada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, pretende reforçar a capacidade de resposta das mulheres e raparigas africanas aos efeitos das alterações climáticas, dos conflitos e das crises humanitárias, bem como promover a sua protecção, participação e empoderamento.

Promete que Angola vai dar uma contribuição financeira à OAFLAD, para apoiar a execução da campanha continental de resiliência das mulheres e raparigas face às alterações climáticas e aos conflitos.

Para além de Ana Dias Lourenço, a cerimónia conta com a participação das primeiras-damas da Guiné Equatorial, Constância Mangue de Obiang; da Costa do Marfim, Dominique Ouattara; da República Democrática do Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi; e da Serra Leoa, Fátima Maada Bio, actual presidente da OAFLAD, além de outras individualidades nacionais e estrangeiras.