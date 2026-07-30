A UNITEL está a avaliar a possibilidade de o ataque ter sido deliberadamente desencadeado na véspera da admissão das suas acções à Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) com o objectivo de comprometer esse momento estratégico para a empresa.

Em comunicado, a UNITEL assegura que o incidente registado contra a empresa está sob controlo e que já conseguiu recuperar os serviços na maioria das províncias do País, faltando apenas cinco.

Para a reposição total, a operadora, que valorizou mais de 24% após a chegada ao mercado de capitais, para cerca de 50 mil kz por acção, afirma ter mobilizado todos os meios técnicos e humanos ao seu dispor.

Segundo a empresa, já foram restabelecidos os serviços de voz, dados (excepto o serviço mensagem) e de internet nas províncias de Luanda, Bengo, Benguela, Bié, Cuando, Cubango, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Icolo e Bengo, Malanje, Lunda-Norte e Namibe.

De acordo com a UNITEL, está prevista a reposição parcial dos serviços nas restantes províncias ao longo do dia de hoje, sexta-feira, 30.

Entretanto, a operadora reconhece que o ataque deixou milhões de clientes sem acesso aos serviços móveis de voz, dados e internet em todo o País.

Segundo a UNITEL, os serviços fixos de telecomunicações, assegurados através de fibra óptica e de ligações hertzianas, que garantem a comunicação entre diversas instituições públicas e empresas, não foram afectados.

A empresa sublinha que nunca antes tinha enfrentado um ataque desta natureza e dimensão, destacando que dispõe de sistemas de cibersegurança alinhados com as melhores práticas internacionais.

Ainda assim, considera significativa a coincidência temporal entre o incidente e a entrada das suas acções em bolsa, não excluindo a hipótese de um ataque dirigido com o propósito de perturbar esse processo.

A operadora realça que continuará a manter o mercado e os investidores informados sobre qualquer desenvolvimento relevante, em cumprimento das obrigações legais a que está sujeita enquanto sociedade aberta.