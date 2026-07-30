A Polícia Nacional (PN), na província da Lunda-Sul, deteve 29 indivíduos acusados dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, vandalização de bens públicos, contrabando de combustível, roubo e furto qualificado e apreendeu oito camiões.

As detenções aconteceram esta semana durante a "Operação Limpeza-2".

O grupo é composto por homens e mulheres, todos cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos.

Segundo a PN, a operação ocorreu nos municípios de Saurimo, Cassengo, Muangueji, Cazage e Xassengue, no âmbito do reforço da prevenção e combate à criminalidade.

No decurso das acções das autoridades, foram apreendidos oito camiões, entre os quais três de cisterna, com capacidade para 35 mil litros cada, utilizados no transporte de combustível contrabandeado.

Em posse dos indivíduos, foram ainda apreendidas oito motorizadas, uma arma de fogo do tipo AKM com carregador e 1.920 litros de gasolina destinado ao contrabando.