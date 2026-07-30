A circulação ferroviária no troço entre as estações de Quinzenza, em Malanje, e do Lucala, no Cuanza-Norte, já foi reposta, informou o Caminho de Ferro de Luanda (CFL). A linha esteve interdita desde a passada quarta-feira, 22 de Julho, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias naquela zona.

O troço foi reaberto nos pontos quilométricos 288+140 e 288+200, após concluídos os trabalhos de reparação da linha férrea.

Com a reposição, está programada para esta sexta-feira, 31 de Julho, a partida do primeiro comboio, às 3 horas da manhã, da estação dos Musseques, em Luanda, com destino à estação de Malanje, transportando 10 vagões-cisterna de gás.

O segundo comboio, com seis vagões de carga geral, parte da estação do Lucala, no Cuanza-Norte, com destino à estação dos Musseques, em Luanda.

O CFL adianta ainda que vai continuar a informar o público sobre a disponibilidade e evolução dos seus serviços através dos canais oficiais de comunicação.