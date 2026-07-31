Moradores denunciam problema que já dura mais de duas décadas com as centrais de betão da Teixeira Duarte e Mota-Engil, enquanto especialistas alertam para o aumento de doenças respiratórias. Administrações municipais admitem ter recebido queixas e dizem ter adoptado medidas, mas empresas visadas e Ministério do Ambiente não responderam aos pedidos de esclarecimento do Novo Jornal.

O crescimento acelerado da construção civil, impulsionado pela reconstrução do país após o fim da guerra, levou à instalação de centrais de produção de betão em diferentes pontos de Luanda. Ao longo dos anos, a expansão urbana fez com que muitas destas unidades passassem a integrar o tecido residencial, aproximando a actividade industrial das comunidades.

Embora desempenhem um papel importante no abastecimento do sector, esta proximidade tem suscitado fortes preocupações entre os moradores, que denunciam a exposição diária à poeira, ao ruído e ao intenso tráfego de camiões, além de alertarem para os graves impactos na saúde e na qualidade de vida.

As referidas preocupações foram manifestadas ao Novo Jornal durante uma ronda por algumas das zonas onde funcionam estas centrais, nomeadamente no Morro Bento e no município da Ingombota. Os residentes abordados relataram o incómodo ligado ao cheiro característico do cimento que predomina nestas circunscrições, sobretudo junto às áreas de produção e de circulação de viaturas pesadas.

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