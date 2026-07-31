Apesar de o orçamento para a protecção à infância no presente exercício económico ser 6% inferior ao do ano passado, UNICEF esclarece que a redução decorre da diminuição das Reservas Orçamentais. Agência das Nações Unidas sublinha a urgência de manter a protecção da criança como uma efectiva prioridade nacional.

O Orçamento Geral de Estado (OGE) de 2026 atribuiu ao programa de protecção da criança 146,3 mil milhões Kz, o equivalente a cerca de 0,44% do OGE. Apesar de não existir um referencial internacional para o nível adequado de investimento em protecção de menores, esta alocação, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), permanece reduzida face à dimensão das necessidades dessa franja.

O montante alocado em 2026, conforme a agência, é 6% inferior ao OGE de 2025, estimado em 156 mil milhões Kz. No entanto, esta redução, explica, resulta, sobretudo, da diminuição das alocações inscritas nas Reservas Orçamentais, daí alertar que a comparação deve ser interpretada "com cautela", uma vez que o OGE do ano passado incluía aproximadamente 45 mil milhões Kz em financiamento indirecto alocado através das Reservas Orçamentais, enquanto no OGE 2026 esse montante foi reduzido a cerca de 11 mil milhões.

"Excluindo essas reservas, o investimento identificado para 2026 é superior ao do ano anterior. Da alocação total estimada este ano, 84,3 mil milhões Kz correspondem a financiamento directo (58%) e 62,0 mil milhões a financiamento indirecto (42%)", esclarece.

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