Um agente da Polícia Nacional (PN) foi baleado mortalmente, na província do Huambo, no interior da sua residência, por assaltantes.

O roubo ocorreu esta semana, no bairro São José, quando o agente e a sua família dormiam e foram surpreendidos por indivíduos munidos com armas de fogo.

No interior da casa, um dos meliantes disparou alguns tiros a queima-roupa contra ele. "O homem caiu inconsciente. Os ladrões roubaram uma TV plasma e fugiram do local", explicaram as autoridades do Huambo.

As diligências prosseguem para localizar a quadrilha.

Após a tragédia, a família encaminhou o efectivo para o hospital daquela circunscrição, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O agente de 1ª Classe Joaquim João Vunda trabalhava no comando municipal do Huambo e estava colocado na 2ª esquadra.