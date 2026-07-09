A Polícia Nacional de Angola concentra o maior número de vagas (3.000) no concurso público de ingresso externo promovido pelo Ministério do Interior (MININT), na categoria de Agente de 3ª Classe.

Seguem-se o Serviço Penitenciário e os Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, que pretendem preencher 1.211 lugares cada, destinados às categorias de agente prisional de 3ª classe e agente bombeiro de 3ª classe, respectivamente.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) coloca a concurso 1.186 vagas para a categoria de agente de investigação criminal de 3.ª classe, enquanto o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) dispõe de 1.074 vagas para agente de migração de 3.ª classe.

O concurso promovido pelo MININT prevê o recrutamento de 7.682 novos efectivos para cinco órgãos afectos à instituição, com o objectivo de reforçar os quadros das instituições responsáveis pela segurança pública, investigação criminal, controlo migratório, sistema penitenciário e protecção civil.

Este concurso será realizado a nível nacional e destina-se a reforçar o efectivo do MININT em quase todo o País. Para Luanda, Icolo e Bengo e Bengo não serão abertas vagas, mas "os cidadãos de todas as províncias, sem excepção, poderão inscrever-se em igualdade de direitos e condições" segundo o ministro da tutela.

As inscrições terão início no dia 16 de Julho, exclusivamente através do portal oficial candidaturas.minint.ao.