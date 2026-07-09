O director da agricultura do município de Nambuangongo, na província do Bengo, foi detido pela Polícia Nacional, no âmbito da "Operação Fio de Ouro II", por alegado envolvimento em exploração ilícita de ouro.

O responsável foi detido esta semana, nas margens do rio Wembia, na localidade de Banza São Paulo.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Bengo durante a acção policial também foi desmantelada uma empresa de prestação de serviços que explorava ouro sem autorização legal.

"No interior da empresa foram detidos 45 garimpeiros, incluindo um dos responsáveis, de 40 anos. Em seguida, o local foi encerrado", declarou o porta-voz da PN no Bengo, Paulo Miranda de Sousa.

A mesma fonte refere que após o encerramento do espaço, o responsável tentou convencer a polícia, alegando ter iniciado o processo de legalização da actividade, supostamente com o auxílio do director da agricultura do município de Nambuangongo, denunciando-o.

Por esta razão, o director e os 45 indivíduos que exerciam a actividade clandestinamente serão encaminhados ao juiz de garantias, indiciados pelo crime de exploração ilícita de ouro.