Quarenta e seis anos depois, os 29 golos de Carlos Alves continuam a ser uma montanha difícil de escalar. O antigo avançado do 1.º de Agosto estabeleceu, em 1980, o recorde de golos numa única edição do Girabola e, desde então, vários dos melhores artilheiros do futebol angolano ficaram pelo caminho. Com uma nova geração de avançados a despontar e o regresso de goleadores experientes, a pergunta permanece: quem será o próximo a desafiar a marca do antigo craque do Rio Seco?

O tempo passou, as dinâmicas do campeonato evoluíram e várias gerações de avançados de raça surgiram nos relvados, mas o nome de Carlos Alves continua isolado no topo. A marca alcançada em 1980 permanece como uma das mais duradouras e respeitadas efemérides do futebol angolano.

Entre os artilheiros que mais perto estiveram de beliscar o trono destaca-se Amaral Aleixo, ao serviço do Sagrada Esperança, que fustigou as redes adversárias por 23 vezes em 1991. Onze anos mais tarde, Flávio Amado, o eterno camisola 9 do Petro de Luanda, igualou a fasquia. Já em 2016, foi a vez de Gelson Dala, a jovem promessa do 1.º de Agosto, atingir os mesmos 23 tentos.

Nenhum, porém, reuniu o fôlego necessário para dar o último passo rumo à imortalidade.

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