As formações do Norte de África figuram entre as quatro melhores do Campeonato do Mundo de Clubes vencido no início do mês pelos húngaros do Veszprém HC, que bateram o Barcelona por 42-33, num torneio recente onde o Al Ahly conquistou a medalha de bronze e o Zamalek garantiu o quarto lugar na elite do planeta.
Em Luanda, os conjuntos egípcios juntar-se-ão ao APR do Rwanda, ao JSK da República Democrática do Congo (RDC), ao FAP dos Camarões, ao Renaissance da Costa do Marfim e ao Mekele 70 da Eritreia, num lote que fica completo com as entradas do Flowers do Benim, do Mechal da Etiópia e do Veto HBC dos Camarões, totalizando os doze emblemas que dão corpo à competição masculina.
A 47ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos será disputada pela primeira vez em solo nacional, em ambos os sexos, com a abertura prevista para as 17h esta segunda-feira, 05 de Outubro, e terminará a 14 do corrente.
O Zamalek é a equipa com mais títulos na competição com 12 conquistas, seguido de perto pelos argelinos do MC Alger, com 11 taças, e pelos eternos rivais do Al Ahly, que somam sete conquistas, sendo os actuais detentores da prova.