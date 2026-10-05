A missão das equipas seniores de andebol masculino do Interclube, Petro de Luanda e 1.º de Agosto é de rasgar os pergaminhos egípcios que ditam o favoritismo do Al Ahly e do Zamalek antes da ida para as quadras, num momento em que o País se prepara para dar o apito inicial à 47ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos.

As formações do Norte de África figuram entre as quatro melhores do Campeonato do Mundo de Clubes vencido no início do mês pelos húngaros do Veszprém HC, que bateram o Barcelona por 42-33, num torneio recente onde o Al Ahly conquistou a medalha de bronze e o Zamalek garantiu o quarto lugar na elite do planeta.

Em Luanda, os conjuntos egípcios juntar-se-ão ao APR do Rwanda, ao JSK da República Democrática do Congo (RDC), ao FAP dos Camarões, ao Renaissance da Costa do Marfim e ao Mekele 70 da Eritreia, num lote que fica completo com as entradas do Flowers do Benim, do Mechal da Etiópia e do Veto HBC dos Camarões, totalizando os doze emblemas que dão corpo à competição masculina.

A 47ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos será disputada pela primeira vez em solo nacional, em ambos os sexos, com a abertura prevista para as 17h esta segunda-feira, 05 de Outubro, e terminará a 14 do corrente.

O Zamalek é a equipa com mais títulos na competição com 12 conquistas, seguido de perto pelos argelinos do MC Alger, com 11 taças, e pelos eternos rivais do Al Ahly, que somam sete conquistas, sendo os actuais detentores da prova.