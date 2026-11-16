Os códigos para levantamentos sem cartão na rede MULTICAIXA Express passam a ter validade de apenas 60 minutos a partir desta segunda-feira, 16. A medida foi anunciada pela EMIS, empresa que gere a rede, e visa reduzir o anterior prazo de seis horas.

A partir de agora, quem efectuar um levantamento sem cartão nos aplicativos de internet banking e não utilizar o código nesse intervalo de tempo, vê a senha caducar, sendo necessário gerar um novo pedido.

Segundo a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), o objectivo é reforçar a segurança das operações e alinhar Angola às melhores práticas internacionais para este tipo de serviço.

A empresa sublinha que códigos com validade mais curta reduzem o risco de fraude, clonagem e uso indevido, caso o telemóvel seja perdido ou o código seja partilhado por engano.

A EMIS reforça que esta é apenas uma actualização de segurança e não implica custos nem alterações nos limites de levantamento já definidos pelos bancos.

Importa recordar que, em Julho último, a EMIS já havia reduzido a validade de 24 para seis horas, reduzindo agora o prazo para apenas uma hora.