A partir de agora, quem efectuar um levantamento sem cartão nos aplicativos de internet banking e não utilizar o código nesse intervalo de tempo, vê a senha caducar, sendo necessário gerar um novo pedido.
Segundo a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), o objectivo é reforçar a segurança das operações e alinhar Angola às melhores práticas internacionais para este tipo de serviço.
A empresa sublinha que códigos com validade mais curta reduzem o risco de fraude, clonagem e uso indevido, caso o telemóvel seja perdido ou o código seja partilhado por engano.
A EMIS reforça que esta é apenas uma actualização de segurança e não implica custos nem alterações nos limites de levantamento já definidos pelos bancos.
Importa recordar que, em Julho último, a EMIS já havia reduzido a validade de 24 para seis horas, reduzindo agora o prazo para apenas uma hora.