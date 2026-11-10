Quando na semana passada o barril de Brent passou a ser negociado abaixo dos 100 USD, esse momento foi festejado com pompa e circunstância mediática, porque indicava um novo ciclo para a economia global a partir da expectativa de abertura do Estreito de Ormuz, e, agora, que passou para baixo da fasquia dos 90 USD...

... algo de realmente importante passou a ser esperado no horizonte, o que realmente aconteceu de imediato, com a China, o maior importador do mundo, a anunciar um aumento robusto das suas importações, fechando a torneira das suas reservas...

É neste contexto de desanuviamento no conflito entre norte-americanos e iranianos, mesmo que, como pode ver aqui, a paz definitiva ainda esteja longe, e até porque os bloqueios naval e terrestre dos EUA sobre o Irão permanecem activos, até ver, que os mercados petrolíferos parecem começar a adaptar-se para um novo ciclo de petróleo barato e economia global em alta.

Pelo menos assim parece, mas o facto de parecer vale o que vale, porque se Donald Trump, na condição de Dr Jekyll, já está a apregoar a paz com o Irão, anunciando o fim dos ataques, se há alguma coisa que os mercados sabem é que Mr Hyde está sempre à espreita de assumir o "cargo" de Presidente dos EUA.

Outra coisa que os mercados energéticos sabem há muito é que o momento vale mais que as expectativas, devido à incerteza que neste meio o advir, por mais breve que seja, sempre carrega, e é neste "guião" que o barril de Brent estava esta manhã de terça-feira, 10, perto das 10:00, hora de Luanda, a valer em Londres, 89,3 USD, sobressaindo a continuidade das perdas dos últimos dias.

Tal como o Brent, que é a referência maior para as ramas exportadas por Angola, também o WTI em Nova Ioque está a escorregar gráficos abaixo, para os 86 USD à mesma hora, valores, num e noutro lado do Atlântico que só comparam com Agosto, quando também resvalou devido ao alívio das tensões no Golfo Pérsico.

A diferença, e que pode ser o vector para a queda mais acentuada agora do valor do barril, é que em Agosto Trump estava num frenético saltitar da posição de falcão de guerra para pomba da paz, com o objectivo de manipular os mercados energéticos, o que agora, depois de sofrer uma catastrófica derrota nas eleições intercalares de 03 de Novembro, perdendo as maiorias no Congresso, Senado e Representantes, deixou de poder fazer.

Isto, apesar de tudo poder mudar de um momento para o outro, não porque Mr Hyde assumiu de novo o controlo na cabeça de Donald Trump, mas porque o Irão já veio dizer que os EUA não vão poder sair de cena nesta guerra como se apenas tivessem passado por ela para "esticar as pernas" á sua máquina militar.

O que significa que, podendo, no entanto, ser mais que isso, no mínimo, os ataques aos petroleiros que procuram sair do Golfo Pérsico, pelo Estreito de Ormuz, sem autorização iraniana, vão continuar, afunilando assim as possibilidades de normalização do abastecimento dos mercados.

O que se pode dar como certo é que, para já, ainda é cedo para deitar foguetes e festejar o fim da guerra no Golfo Pérsico... e isso é fundamental para antecipar o fim da montanha-russa nos mercados petrolíferos.