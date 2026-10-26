O Petro de Luanda, o 1º de Agosto e o Wiliete de Benguela, três das principais equipas da actualidade do campeonato nacional de futebol, Girabola, garantiram, este fim-de-semana, o apuramento para a fase de grupos das competições da Confederação Africana de Futebol (CAF), ao superarem os seus adversários na última eliminatória de acesso à fase de grupos das Afrotaças.

Na Liga dos Campeões, o Petro de Luanda e o Wiliete de Benguela garantiram presença, enquanto o 1º de Agosto se apurou para a fase de grupos da Taça das Confederações.

Ainda na Taça das Confederações, o Kabuscorp do Palanca ficou pelo caminho, após sofrer nova goleada diante do Maniema, da RDC, e está eliminado.

Depois de perder por 2-0 no Zimbabwe, o Petro de Luanda deu a volta à eliminatória e venceu o Scottland FC por 3-0.

Já o Wiliete de Benguela protagonizou uma passagem histórica ao afastar o Mamelodi Sundowns, campeão em título, após empatar sem golos no Lubango, em Angola, e a um golo na África do Sul, beneficiando do critério de desempate pelo golo marcado fora.

A formação do Wiliete de Benguela faz história ao eliminar um gigante do futebol africano.

Por sua vez, o 1º de Agosto regressou à fase de grupos das competições africanas seis anos depois, ao vencer o DC Virunga, da RDC, por 2-1, na primeira mão, e por 1-0, na segunda, em Luanda.

No agregado das duas mãos, o Kabuscorp foi eliminado com uma goleada de 8-2, depois de perder em Luanda por 4-1, o mesmo resultado sofrido na RDC.

A última vez que Angola conseguiu colocar três equipas na fase de grupos das Afrotaças foi em 2022, com o Petro de Luanda, o Bravos do Maquis e o Desportivo da Lunda Sul.

Os sorteios da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça da Confederação, acontece na cidade do Cairo, Egipto, na próxima quarta-feira, 28.