O Presidente da República autorizou a celebração de dois contratos de subconcessão para a construção, gestão e exploração da primeira fase da zona franca de desenvolvimento integrado da Barra do Dande. Os projectos representam um investimento privado superior a 393 milhões de dólares e 408 mil milhões de kwanzas, sem encargos para o Orçamento Geral do Estado.

O primeiro contrato visa a construção, gestão e exploração do terminal portuário da zona franca. A subconcessão terá a duração de 25 anos e será celebrada com a Empresa Portuária de Luanda, na qualidade de autoridade portuária, e com uma sociedade comercial de direito angolano detida integralmente pela BW Maritime Infrastructure Development Limited. Este empreendimento está avaliado em 393,05 milhões de dólares norte-americanos.

O segundo acordo autoriza o desenvolvimento, construção, gestão e exploração das infraestruturas de base indispensáveis à operacionalização do projecto. Igualmente com um prazo de 25 anos, o contrato será também assinado com a subsidiária angolana detida pela BW, envolvendo um investimento estimado em 408,32 mil milhões de kwanzas.

De acordo com o despacho consultado pelo Novo Jornal, a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande, S.A., entidade gestora da zona franca ao abrigo do contrato de concessão assinado em Julho de 2022, recebeu luz verde para avançar com a formalização dos acordos após concluir as negociações com os investidores privados.

O documento sublinha que o financiamento de ambos os projectos é da exclusiva responsabilidade das entidades subconcessionárias, não implicando qualquer impacto financeiro directo nas contas públicas.

O Chefe de Estado delegou ao ministro dos Transportes a competência para verificar a validade dos actos, aprovar as versões finais dos contratos e acompanhar a execução das obras.

Considerada um eixo estratégico para a economia angolana, a Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande visa impulsionar a industrialização e a logística nacional, reduzir a dependência de importações, fomentar as exportações e gerar novos postos de trabalho.

O BW Group é uma multinacional que opera à escala global, com sedes corporativas em Singapura e Oslo.