Antes da conclusão do primeiro dia da 23.ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países africanos e nórdicos, na quinta-feira, 19, a Noruega sinalizou que não quer que a sua acção nos países africanos seja pautada apenas por parcerias, mas sim pela criação de empregos e maior investimento privado.

A posição foi reiterada ao Novo Jornal pelo ministro do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Åsmund Grøver Aukrust (na foto), que tem repetido a mesma mensagem nos últimos dias, na África do Sul e no Nordic-African Business Summit.

"É importante ver mais cooperação económica, mais investimento, mais comércio e como usar as nossas ferramentas para criar mais empregos", expressou.

Ao NJ, foi ainda mais directo sobre Angola:

"Em Angola trabalhamos no petróleo há muitos anos. Angola é um exemplo onde já temos uma cooperação empresarial muito forte. Mas queremos ver isso implementado ainda mais em Angola e no resto de África."

Para pôr a política em prática, o Governo norueguês propôs aumentar o Norfund - o Fundo Norueguês de Investimento para Países em Desenvolvimento - em 75%, para 5,6 mil milhões de coroas, para investir em empresas que criam empregos em países em desenvolvimento.

Na África do Sul, Aukrust visitou empresas que já beneficiam desse modelo, como a Langeberg Foods, que emprega cerca de 4.000 pessoas depois do investimento do Norfund

Onde entra Angola?

Angola, como país em desenvolvimento, está directamente dentro desta nova estratégia.

O Norfund já está em Angola há mais de uma década, através da Angola Capital Partners, criada em 2009 com o banco BAI, com investimentos na Fazenda Girassol, Angola Environmental Serviços e Orey Logística, nas áreas de energia limpa, agro-negócio e apoio a PMEs.

É neste quadro que se insere a presença do ministro das Relações Exteriores, Téte António, em Oslo para tentar levar mais investimento privado norueguês para Angola, sobretudo em energia, agricultura e criação de empregos para jovens.

O diplomata, de resto, falou de desafios para o sector energético em solo nacional como o acesso à energia, a conexão e transporte, o financiamento e a gestão energética, citando os acordos de fornecimento de energia para a Zâmbia, a República Democrática do Congo (RDC) e a Namíbia.

Abordou ainda o investimento na Refinaria do Lobito e o seu papel na segurança energética.

No final, convidou empresários da Noruega a investirem no sector energético em Angola.

"Este é bom negócio e os empresários nórdicos podem ter em Angola uma boa oportunidade de negócios".