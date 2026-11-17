A selecção angolana de futebol venceu esta terça-feira, 17, o Sudão do Sul por 1-0, em Juba, e assumiu a liderança isolada do Grupo B de qualificação ao Campeonato Africano das Nações CAN/2027, que será disputada entre os meses de Junho e Julho do próximo ano e organizada conjuntamente por três países da África Oriental: Quénia, Uganda e Tanzânia.

Com esta vitória, os Palancas Negras estão a um passo de garantir presença no CAN/2027, ficando somente a três pontos desse desígnio nacional.

Com golo de Miro, aos 44 minutos da primeira parte, que deu a vitória à selecção angolana, os Palancas Negras chegam aos 10 pontos e assumem a liderança do grupo.

Noutra partida, para o mesmo grupo, o Malawi empatou frente ao Egipto a zero bolas. Os egípcios ficam agora na segunda posição com sete pontos.

O Malawi soma quatro pontos, enquanto o Sudão do Sul está já fora da corrida ao CAN do próximo ano, pois somou a sua quarta derrota consecutiva e não tem até agora qualquer ponto na tabela classificativa do Grupo B.