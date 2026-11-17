O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou 960 queixas de violência contra crianças, na última semana, no País. O caso mais aberrante sucedeu em Luanda, onde um adolescente, de 16 anos, foi durante três anos abusado sexualmente pelo padrinho.

Segundo a denúncia, o acto praticado pelo homem de nacionalidade congolesa, de 46 anos, no município do Kilamba Kiaxi, motivou o rapaz a tentar cometer suicídio por duas vezes. O caso já é do domínio da polícia.

Das queixas registadas, ressaltam igualmente 23 de abuso sexual, cinco de abandono de recém-nascido, 269 de agressão física e psicológica, 299 de exploração de trabalho infantil e 306 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

O relatório semanal do INAC, revela que as províncias com mais ocorrências foram Luanda, Icolo e Bengo, Cunene, Huambo, Lunda-Norte e Moxico.

Ainda no município do Kilamba Kiaxi, uma menina de 13 anos, foi agredida e expulsa de casa, pela sua irmã mais velha, que a acusava de "feiticeira".

Na província do Icolo e Bengo, uma criança, de oito anos, foi vítima de abuso sexual, praticado de forma recorrente pelo tio, de 35 anos, que se aproveitava da vulnerabilidade da menor.

Estes casos foram encaminhados para as direcções da polícia e do INAC das províncias em causa.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.