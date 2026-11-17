Depois do escândalo que foi o processo falhado de expulsão de imigrantes ilegais do Reino Unido para o Ruanda, por violação flagrante dos Direitos Humanos das "vítimas", aquele país africano vai agora contar com o apoio da ONU para acolher migrantes expulsos da União Europeia (UE).

A diferença entre este projecto, apoiado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), a agência da ONU para as migrações, e o que foi tentado pelo Reino Unido (ver links em baixo) é que agora só os casos em que todas as prorrogativas legais foram cumpridas podem ser validados para acolhimento no Ruanda.

A OIM entra neste projecto após um pedido nesse sentido feito por Kigali, que é uma forma do Governo de Paul Kagame se proteger de eventuais acusações de violação de Direitos Humanos e da Lei Internacional ao ter as Nações Unidas envolvidas no processo.

Tal como acontecia com o falhado projecto de "repatriamento" britânico, também aqui o Governo ruandês, com um registo de violações da Lei Internacional conhecido e denunciado, vai ser recompensado financeiramente pelo acolhimento dos "indesejados" da União Europeia.

Há, contudo, uma diferença de conteúdo neste caso porque a OIM garante que o seu papel será limitado à fase de acolhimento e que só aceita fazer parte por ter recebido garantias de que os indivíduos expulsos dos países europeus tiveram oportunidade de fazer uso de todos os recursos legais existentes para procurar a permanência legal em território europeu.

Assim, a assistência prestada pela agência da ONU começará exclusivamente com a chegada dos requerentes de asilo a Kigali e apenas focado na prestação de serviços essenciais, sejam eles de acesso a protecção legal, cuidados de saúde, acesso a vias de comunicação para falar com familiares...

A OIM afirma que não fará parte de qualquer processo de expulsão forçada, embora fique por perceber que papel terá na denúncia de situação de evidente desvio à lei e aos Direitos Humanos.

Por detrás deste acordo com o Ruanda estão países europeus com Governos de direita e conservadores, quase todos defensores de políticas fortemente restritivas no acolhimento de migrantes, especialmente os Países baixos, Áustria, Dinamarca ou ainda a Alemanha.

A criação de um centro de acolhimento no Ruanda, ou noutros países, como os que os EUA têm em países como o Gana, por exemplo, é que estes servem como plataforma giratória para todos os indivíduos expulsos da União Europeia que viram os seus países de origem aceitá-los de volta.

"Todos os países têm o direito soberano de decidir quem entra e permanece no seu território, desde que sejam respeitadas as exigências do Direito Internacional", nota a OIM para sustentar esta decisão de alinhar num projecto que conta com forte resistência das ONG internacionais de defesa dos Direitos Humanos.