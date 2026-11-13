A Administração Municipal da Camama, em Luanda, está a proceder à demolição de obras e residências erguidas na zona do Campus Universitário, por alegada ocupação ilegal de terrenos associados à empresa "Konda Marta", soube o Novo Jornal.

Entretanto, os proprietários, na sua maioria camponeses, contestam a medida e afirmam ter adquirido os espaços a funcionários da própria administração municipal.

Os camponeses manifestam indignação, alegando que não invadiram qualquer espaço e que os terrenos lhes foram vendidos pelos próprios funcionários da administração.

Quanto ao espaço associado à empresa Konda Marta, os visados asseguram que a administração não lhes apresentou qualquer mandado judicial para proceder às demolições.

Por esse motivo, acusam a Administração Municipal da Camama de adoptar uma postura prejudicial aos seus interesses.

Por sua vez, a Administração Municipal da Camama informou ter realizado uma acção de demolição de casebres e outras construções erguidas de forma irregular, associadas à empresa Konda Marta, na zona do Campus Universitário.

Segundo a administração, a intervenção enquadra-se nas medidas de combate à anarquia urbanística, visando repor a legalidade, garantir o ordenamento do território e promover uma ocupação organizada dos espaços. A instituição apela ainda ao cumprimento das normas legais de construção e ocupação do solo.

Recentemente, o governador provincial de Luanda, Luís Nunes, assegurou que o Governo Provincial de Luanda (GPL) está a retirar terrenos de pessoas que se dizem titulares, mas que, na realidade, não possuem essa condição.

Segundo o responsável máximo do GPL, se o Governo precisasse, actualmente, de uma área para construir uma infra-estrutura social, teria dificuldades em encontrá-la, devido à ocupação dos terrenos.

O governador assegurou que o processo está a ser conduzido com transparência e esclareceu que a retirada dos terrenos depende da comprovação da titularidade e do cumprimento das obrigações associadas à concessão.

Luís Nunes apontou os municípios do Kilamba, Belas e Camama como os que apresentam maiores problemas nesta matéria.