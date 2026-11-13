Dois homens foram detidos, na província da Huíla, em circunstâncias diferentes: um é suspeito de assassinar a namorada por motivos passionais, o outro matou um colega de trabalho, para se apropriar do seu salário de 35 mil kwanzas.

A ocorrência mais recente aconteceu no bairro 1º de Maio, no município do Chipindo, onde um homem, de 40 anos, matou uma jovem de 16 anos.

Segundo as autoridades, o homicida amarrou os membros superiores e inferiores da adolescente, colocou-a numa cova e depois ateou fogo ao lugar, provocando-lhe a morte.

O outro caso, conta o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, aconteceu no bairro Mukanka, no município do Lubango, e envolveu dois colegas de trabalho que assassinaram um outro homem para se apropriar do seu salário.

Após fazerem o levantamento do salário simultaneamente, a vítima foi encontrada morta, nas imediações dos Caminhos de Ferro, com sinais de espancamento em diferentes partes do corpo e foi-lhe amputada uma perna.

Graças a uma denúncia, o Serviço de Investigação Criminal na Huíla conseguiu deter o principal suspeito, que foi encaminhado para o Ministério Público, enquanto diligências prosseguem para localizar o seu comparsa.