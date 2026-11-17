Os trabalhadores da SonaGás iniciaram, esta terça-feira, 17, uma fase de greve em protesto contra o incumprimento do caderno reivindicativo, numa altura em que Luanda já regista escassez de gás de cozinha, com longas filas e especulação de preços, que chegam a atingir os 5.000 kwanzas, apurou o Novo Jornal.

Segundo os funcionários, nenhum dos oito pontos constantes do caderno reivindicativo foi cumprido até ao momento, razão pela qual decidiram avançar para a greve.

Os grevistas dizem que a empresa pediu à comissão sindical um prazo de 90 dias para resolver os problemas. No entanto, três meses passados, a entidade patronal não deu cumprimento aos pontos em reivindicação.

De acordo com os trabalhadores, as condições laborais e o aumento do subsídio de alimentação estão na base das reivindicações que motivaram a paralisação, com duração de três dias, numa primeira fase.

Ao Novo Jornal, os trabalhadores disseram que a greve é de âmbito nacional e que não foi possível chegar a qualquer entendimento com a entidade patronal.

Esta segunda-feira, a SonaGás tornou público que chegou a acordo com os trabalhadores e que a greve tinha sido suspensa, após o cumprimento de 90 por cento das reivindicações. Os trabalhadores refutam esta versão, considerando enganosa a comunicação da empresa, que não corresponde à verdade.

Ao Novo Jornal, os grevistas denunciam ainda que a SonaGás contratou, externamente, um grupo de pessoas sem ligação à instituição para assegurar o funcionamento dos serviços habitualmente garantidos pelos trabalhadores em greve.

"É um desrespeito pela luta dos trabalhadores. Nós acautelámos os serviços mínimos e não entendemos a razão da contratação de mão-de-obra externa", contou o sindicalista Agnaldo Costa.

Segundo os trabalhadores, com a paralisação, os serviços de enchimento de garrafas de gás ficam afectados.

Caso os oito pontos constantes do caderno reivindicativo não sejam cumpridos, a greve avançará para uma segunda fase, em Dezembro.

A SonaGás, empresa responsável pela produção e distribuição de gás, já reagiu e garante que existem reservas suficientes de gás de cozinha para abastecer o País até Janeiro do próximo ano.

De acordo com o director de distribuição da SonaGás, Enzo Cuango, estão actualmente disponíveis 40 mil toneladas métricas de gás. No entanto, na prática, o cenário é completamente diferente: Luanda regista, nos últimos dias, uma elevada procura de gás de cozinha, vendo-se na capital longas filas nas principais agências e pontos de venda.