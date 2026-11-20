Afinal a conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump, em Shenzhen, China, não foi tão banal como parecia, porque o jornal Politico descobriu que o norte-americano logo a seguir avisou os líderes europeus que a Ucrânia estava condenada e que a guerra tinha de acabar já independentemente das condições.

Isso aconteceu com Donald Trump ainda no Air Force 1 quando regressava a Washington de onde ligou para Steve Witkoff e Jared Kushner, os seus enviados para o conflito no leste europeu, que estavam, nesse preciso momento, reunidos em Berlim com os aliados europeus de Kiev.

Numa coreografia de coincidências carregada de ironia, a "Coligação das Vontades", que agrega os países europeus da NATO, estava na capital alemã para definir novos e robustos pacotes de ajuda financeira e militar para a Ucrânia, com o chanceler alemão a dar o mote: "Estamos e estaremos com o esforço ucraniano até onde for preciso".

Esta reunião não foi marcada para quinta-feira, 19, por acaso, foi-o para coincidir com a histórica Cimeira dos Presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia e dos EUA, em Shenzhen, à margem da reunião dos países da Organização para a Cooperação Ásia-Pacífico (APEC), num claro desafio a Donald Trump e com a presença dos seus enviados Kushner e Witkoff.

Como não foi coincidência o ataque demolidor ucraniano, com mísseis britânicos, franceses e holandeses à Ponte da Crimeia (Kerch) horas antes das Cimeira de Shenzhen, que foi uma das mais provocadoras humilhações a Vladimir Putin.

O Presidente russo, curiosamente, logo após ter avisado, ainda em Shenzhen, que a resposta russa ao ataque muito bem-sucedido de Kiev à Ponte de Kerch, seria "multiplicada várias vezes em danos para os ucranianos", veio a público convidar os aliados europeus de Kiev para uma reunião de trabalho em Moscovo.

Alegando a necessidade de perceber o que querem os europeus levar para a mesa das negociações de paz com os ucranianos, que estão a ser mediadas pelos Estados Unidos, embora o chanceler alemão Friedrich Merz tenha dito de forma clara em Berlim, durante a reunião da "Coligação das Vontades" que a Europa ocidental vai "estar ao lado dos ucranianos contra a Rússia até onde for necessário".

E deixou um aviso directo a Putin: "Quaisquer negociações de paz só terão sucesso se os ucranianos e os europeus estiverem lado a lado na mesa como parte inteira do processo", alegando que sem essa dimensão nenhum processo negocial chegará a bom porto.

Por explicar ficam as palavras quase em simultâneo de Vladimir Putin, demonstrando alguma incoerência, porque antes de convidar os europeus para Moscovo de forma a garantir sustentação às negociações envolvendo os europeus, tinha afirmado que devido ao ataque à Ponte da Crimeia a Rússia "não voltaria a negociar".

Além de afirmar que não haveria novas negociações, acrescentou que o empenho russo seria na resposta vigorosa a esse ataque porque Kiev sabia que a ponte que liga a Rússia continental à Crimeia "é para uso meramente civil".

Este ataque deixou Putin claramente transtornado, como se percebe ao dizer quase em simultâneo que não haveria novas negociações mas convidando os líderes dos países europeus aliados de Moscovo para um inédito encontro na capital russa, não sendo, nesta manhã de sexta-feira, 20, conhecida uma resposta oficial ao desafio do chefe do Kremlin lançado há cerca de 24 horas.

Até ao momento, mais de 48 horas após a destruição parcial da Ponte da Crimeia, a Rússia "apenas" tinha repetido os ataques às pontes que atravessam o Rio Dniepre, em Kiev, provocando longos mas temporários engarrafamentos, e à infra-estrutura energética em várias cidades do oeste ucraniano, causando prolongados apagões mas em nada distintos dos das últimas semanas ou mesmo meses.

Sobre as consequências do que Donald Trump disse aos líderes europeus aliados de Kiev, via telefone, após a reunião com Vladimir Putin, não era ainda conhecidas, mas os analistas sublinham que se o Presidente norte-americano quiser pressionar com sucesso os ucranianos a aceitarem as condições russas, então só lhe resta eliminar o fornecimento de dados da intelligentsia para guiamento de drones e mísseis nos ataques à profundidade russa, proibir a entrega de armas Made in USA a Kiev e sancionar os países que o fizerem sem a sua autorização.

Todavia, como já tinha sucedido em Agosto de 2025, quando Trump recebeu Putin no Alasca, depois de parecer que o americano tinha sido totalmente convencido pelo russo, Washington normalizou rapidamente o apoio dos EUA à Ucrânia, sendo que, agora, nem foi preciso passar um dia, porque logo em Berlim, Jared Kushener, que é seu genro, veio dizer aos jornalistas que "O Presidente quer a paz na Ucrânia construída hamonizando o que sobre esse processo pensam os europeus, Kiev e os Estados Unidos".