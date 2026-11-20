A empresa "Cidade da China - Comércio e Serviços" e a sociedade que gere o centro comercial "Cidade da China", em Luanda, recusam qualquer ligação à alegada existência de práticas criminosas no interior do espaço comercial referidas pela PGR em notícia divulgada pelo Novo Jornal.

Na notícia divulgada pelo Novo Jornal no dia 17 deste mês é dado conta de que a Procuradoria-geral da República (PGR) está a investigar alegadas práticas de tráfico de seres humanos na "Cidade da China".

No entanto, a empresa Cidade da China e a empresa que gere este espaço comercial na capital angolana, alegam que a referência à "Cidade da China" "poderá levar os leitores a associar directamente o Centro Comercial e as empresas que o integram às práticas criminosas referidas".

Para afastar qualquer ligação a essas eventuais práticas criminosas e esclarecer a ausência de ligação do seu nome ao que se passa no interior do centro comercial, a empresa "Cidade da China - Comércio e Serviços" nota que hotéis, hospedarias e outros estabelecimentos ali existentes "são explorados por comerciantes e sociedades independentes".

No mesmo comunicado é ainda dito que quaisquer ilegalidades praticadas por essas entidades não podem ser assacadas à empresa gestora do espaço comercial "Cidade da China".

"Segundo conhecimento desta direcção, nenhuma das duas empresas (proprietária e gestora do espaço) recebeu até agora qualquer notificação ou solicitação formal de esclarecimentos da PGR ou do SIC relativamente aos factos divulgados" na notícia do Novo Jornal.

E acrescenta ainda que qualquer "referência genérica" à Cidade da China, sem individualizar as suspeitas, pode causar "danos à imagem e ao bom nome" das entidades que divulgaram este comunicado, acrescentando estarem ambas as empresas disponíveis para colaborar com as autoridades.

Recorde-se que na notícia referida, o Novo Jornal cita a Procuradoria-Geral da República (PGR) que aponta Cidade da China, em Luanda, como um dos principais focos de tráfico de pessoas em Angola, denunciando o envolvimento de cidadãos chineses num esquema que explora vítimas para fins de exploração laboral e sexual.