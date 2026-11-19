Após o histórico encontro em Shenzhen, sul da China, os Presidentes da China, dos EUA e da Rússia divulgaram uma declaração conjunta que pode deixar marcas para o futuro, com especial incidência nas Nações Unidas e na justiça internacional.

Apesar de a paz no global ser um dos temas mais focados no documento, este destaca-se por contrariar as expectativas que cresceram nas últimas horas no sentido de que poderia surgir uma indicação clara de que as guerras na Ucrânia e no Golfo Pérsico teriam os dias contados.

Neste comunicado onde Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, além de, no seu conteúdo simbólico, terem deixado claro quem é hoje determinante nos destinos do mundo, afirmam o seu compromisso de alterar o quadro do Conselho de Segurança(CS) da ONU.

Com apenas quatro pontos, este documento histórico, cujo potencial vai levar horas, senão dias a apurar devidamente, aponta logo no ponto 1 a necessidade de, como membros permanentes do CS das Nações Unidas, promover alterações na sua estrutura de forma a que este possa "responder com maior eficácia aos desafios globais" e cumprir o seu desígnio histórico de promover a paz e a segurança, que é uma exigência antiga do continente africano e de gigantes como a Índia ou o Brasil.

No segundo ponto, os três líderes, que realizaram este encontro à margem da Cimeira da Organização para a Cooperação Ásia-Pacífico (APEC), comprometem-se a trabalhar no sentido de promoverem o aumento da produção e fornecimento aos mercados internacionais de crude e refinados do petróleo "para benefício de todas as Nações", sublinhando a relevância da "estabilidade nos fluxos energéticos".

Este ponto é outro onde a questão das guerras na Ucrânia e no Golfo Pérsico (Irão) podem estar subtilmente referenciadas como situações para resolver porque é factual que sem que estas acabem, a estabilidade dos fluxos de crude e gás globais não pode ser assegurada.

No 3º ponto, os três Chefes de Estado avisam o Tribunal Penal Internacional e seus semelhantes, como o de Justiça Internacional, estão a ir longe demais, afirmando a exigência do "consentimento e respeito pelas imunidades" dos representantes dos Estados.

E acrescentam, ainda no mesmo ponto, que estes órgãos de justiça internacional, num claro tom de aviso, têm de perceber que "não podem abusar da sua jurisdição".

Quanto ao 4º e último ponto, Xi, Putin e Trump reservaram-no para a questão das armas nucleares, sublinhando o reconhecimento de todos eles que uma guerra nuclear "não pode ser ganha" e que "uma guerra nuclear nunca deve ser travada".

Para isso, os três países comprometem-se a empenhar-se na procura de soluções que permitam, através do diálogo, "reduzir os riscos das armas nucleares" e ainda "combater a proliferação de ogivas nucleares" no mundo.