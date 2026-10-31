No sangue de Fineza Teta corre a história da luta de libertação do país. Neta e sobrinha de nacionalistas, esta artista multifacetada conta ao Novo Jornal como, desde o berço, as suas mãos foram abençoadas para esculpir os vestígios do trauma mais profundo de Angola - os conflitos políticos de 1975 a 2002. Numa altura em que ainda se discute quem são as vítimas e os algozes e se questiona a pertinência desta construção, a sua resposta transforma-se num trinómio: memória, perdão e reconciliação.

Cresceu num lar entre um bisturi e uma agulha - pai enfermeiro e mãe costureira. Transporte-nos para a sua infância...

Nasci numa família com uma veia artística muito extensa, na Ilha de Luanda, em frente à Restinga. A casa ainda lá está, já não é nossa, mas permanece. Lembro-me de correr na praia às quatro, cinco da manhã com o meu pai para apanhar peixe para ir para casa. Lembro-me também do Carnaval, quando a União Mundo da Ilha passava de porta em porta no regresso dos desfiles e toda a gente dava uma contribuição. A minha mãe sempre ao lado da máquina de costura, ainda consigo ouvir a sua máquina de costura a pedalar. E eu no meio dos dois: o pai a ferver as agulhas em caixas de metal para as desinfectar, ensinando-me a dar injecções em laranjas, e a mãe com os retalhos, de onde tirava pedacinhos para fazer as minhas bonecas e as minhas semi-composições, porque não me agradava o que simplesmente recortava dos livros da Heidi e achava que ela precisava de "new fashion".

Por que é que achava que ela necessitava de roupas "new fashion"?

Porque as roupas são um padrão e achava que a Heidi tinha de ter something different. Então cosia, fazia... às vezes cortava encomendas que a minha mãe já tinha feito para poder fazer o que era meu (risos). Trouxe algum prejuízo, mas era a minha veia artística a nascer.

A sua mãe reconhecia que era a sua veia artística familiar a nascer?

Não, a mãe não. O primeiro a despertar foi o meu pai, se calhar porque já tinha os irmãos artistas: o Teta Lando e o Teta Lágrimas. Ele sempre observou em mim algo muito diferente e pedia à minha mãe para me instruir na costura, ele dizia que eu ia dar uma boa designer, uma boa costureira". Mesmo antes do seu passamento físico, ele pediu aos meus irmãos: "Invistam nela, ela é uma artista, não vale a pena moldá-la para outro sentido que ela pode chegar um dia longe com aquilo que ela faz".

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