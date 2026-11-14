A proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2027, aplica uma "tesourada" de 58,21% às verbas para a cirurgia robótica, num ano em que o próprio Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde sofre um corte global de 10,94%.

Ao contrário dos mais de 21,921 mil milhões de kwanzas previstos no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026 para a implementação da cirurgia robótica em Angola, no próximo ano o projecto vai receber apenas 41,79% desse valor, ou seja, cerca de 9,160 mil milhões de kwanzas. Esta redução de 12,7 mil milhões deve-se ao facto de a dotação para esta área da saúde ter sofrido um corte de 58,21% em relação ao exercício anterior.

Apesar do corte financeiro expressivo do projecto - inscrito pela primeira vez no OGE corrente, no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (MINSA) -, o programa de cirurgia robótica, sediado no Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, tem conseguido manter as suas campanhas activas e expandir as operações com equipas locais.

Desde a implementação em 2024 até Setembro do corrente ano, segundo dados do Ministério da Saúde, foram realizados cerca de 150 procedimentos, entre urológicos e ginecológicos, registando-se um fortalecimento gradual da capacidade técnica dos profissionais nacionais.

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