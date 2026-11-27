Os representantes angolanos apurados para as competições da Confederação Africana de Futebol (CAF), as Afrotaças, Petro de Luanda e Wiliete de Benguela, na Liga dos Campeões, e 1.º de Agosto, na Taça CAF, jogam em três palcos diferentes e com o mesmo objectivo: começar a fase de grupos a somar pontos.

O Wiliete, líder do Girabola, entra motivado para o jogo de estreia na fase de grupos, este sábado, depois de eliminar o campeão da edição passada, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e estreia-se diante do forte Espérance de Tunes, da Tunísia.

O Wiliete comanda o Girabola, com 29 pontos, ao passo que o Espérance é o segundo classificado do seu campeonato, com 17 pontos.

Para o mesmo grupo, o Petro de Luanda, habituado a estas lides, recebe no domingo, às 17:00, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, o FC Nouadhibou, da Mauritânia, em partida referente à primeira jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, edição 2026/27.

Os petrolíferos partem para este jogo como favoritos à conquista dos três pontos, tendo em conta o historial de ambas as equipas.

Já o 1.º de Agosto, na Taça CAF, troféu Nelson Mandela, joga no Cairo, Egipto, também no domingo, com o respeitado Al Ahly. Para o mesmo grupo jogam o Raja Casablanca, de Marrocos, e o ASKO Kara, do Togo.

No Girabola o 1.º de Agosto atravessa um momento menos bom, onde ocupam a quinta posição, com 19 pontos, em 12 jogos.

Os jogos são referentes à primeira jornada das duas competições: A Liga dos Campeões Africanos e a Taça das Confederações Africanas.