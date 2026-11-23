O crédito bruto concedido ao sector não financeiro atingiu os 9,8 biliões de Kwanzas em Outubro de 2026, o que representa um aumento homólogo de 11,8%, equivalente a mais 1.044,9 mil milhões de kwanzas face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados estatísticos divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA), a componente em moeda nacional registou uma subida de 12,6%, fixando-se nos 7,9 biliões de Kwanzas.

A estrutura do endividamento continua concentrada no sector privado (empresas privadas e particulares), que representa 84,0% da carteira total. Em Outubro, o crédito a este segmento ascendeu a 8,3 biliões de kwanzas, reflectindo um crescimento de 10,1% (+760,4 mil milhões de Kwanzas) em comparação com Outubro de 2025.

As empresas privadas não financeiras lideraram esta procura, com um stock de 6,5 biliões de Kwanzas (+10,7%), enquanto o financiamento aos particulares cresceu 7,8%, situando-se em 1,8 biliões de kwanzas.

O endividamento do sector público não financeiro totalizou 1,6 biliões de kwanzas (16,0% do total), registando um acréscimo homólogo de 284,5 mil milhões de kwanzas. Deste montante, 64,7% corresponde à administração pública e os restantes 35,3% às empresas públicas.

O financiamento direccionado ao sector real da economia alcançou os 2,13 biliões de Kwanzas em Outubro, demonstrando um crescimento homólogo de 15,5% (+286,10 mil milhões de kwanzas).

Os instrumentos de política monetária para o fomento económico mantiveram um peso determinante nesta evolução. O crédito concedido ao abrigo do Aviso 10/2024 do BNA situou-se em 1,5 biliões de Kwanzas, valor que representa 68,9% de todo o financiamento canalizado para o Sector Real e 15,0% da carteira de crédito bruto do sistema bancário. Em termos homólogos, esta linha cresceu 9,5% (+126,9 mil milhões de kwanzas).

Na análise por subsectores de actividade económica, as Indústrias Transformadoras destacaram-se como o principal motor de crescimento, absorvendo 962,6 mil milhões de Kwanzas (45,2% do crédito ao Sector Real) após uma subida homóloga de 21,7%. Este segmento apresenta a maior adesão aos mecanismos de fomento do banco central, com 91,0% do seu financiamento (876,3 mil milhões de Kwanzas) enquadrado no Aviso 10/24.

As Indústrias Extractivas ocupam a segunda posição, com um stock de 834,6 mil milhões de Kwanzas (39,2% do Sector Real), embora tenham registado uma quebra homóloga de 16,7% no financiamento concedido ao abrigo dos avisos do BNA, que representa apenas 36,0% (300,4 mil milhões de kwanzas) da carteira do subsector.

Já o subsector da Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca totalizou 332,7 mil milhões de Kwanzas (15,6% do total do Sector Real), beneficiando igualmente de uma forte cobertura dos instrumentos de fomento, que asseguram 87,4% (290,7 mil milhões de Kwanzas) do crédito atribuído a estas actividades.