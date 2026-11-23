A Rússia está a sofrer alguns dos reveses mais dolorosos na sua imagem global de superpotência militar, com sucessivos golpes que visam directamente o seu orgulho nacional, como aquele que nas últimas horas afundou um dos seus navios de guerra na costa do Norte de África.

São ataques em que a Ucrânia recebeu apoio da intelligentsia dos países da NATO, o que faz desta organização militar co-beligerante nesta guerra entre russos e ucranianos, porque todos os especialistas militares coincidem na ideia de que seriam impossíveis sem esse suporte, nomeadamente o uso dos dados das constelações de satélites para guiar os mísseis ucranianos.

A questão agora é saber se Moscovo vai ou não reagir considerando essa co-beligerância ou ripostar apenas contra a Ucrânia, considerando que se tratam de ataques pensados e conduzidos exclusivamente através de meios próprios de Kiev.

A resposta a esta questão vai determinar se o mundo se aproxima ainda mais de uma III Guerra Mundial, o que tanto americanos como russos já admitiram ser impossível de travar após os primeiros tiros trocados entre a Federação Russa e a NATO.

Na semana passada, foi atacada a Ponte da Crimeia, o grande projecto "assinado" pelo punho do próprio Presidente russo, Vladimir Putin, o que já tinha sido um golpe severo no orgulho russo, levando mesmo o Kremlin a anunciar o fim das negociações de paz com a Ucrânia mediadas pelos norte-americanos.

Ainda Moscovo estava a preparar a vingança pelo ataque à Ponte da Crimeia (Kerch), no dia 18, e, na sexta-feira, 20, um cargueiro russo foi atacado no Mar Báltico, somando parcelas dolorosas à conta das humilhações de Kiev sobre a Rússia.

Mas a matemática neste deve e haver bélico entre russos e ucranianos estava para durar, porque já neste Domingo, 22, outro cargueiro russo foi atacado no Mar Mediterrâneo, enquanto, quase ao mesmo tempo, um navio de guerra da Marinha da Rússia era destruído quando estava atracado para reabastecer num porto da costa da Líbia, no norte de África.

Estes ataques têm em comum o facto de acontecerem a grandes distâncias das fronteiras da Ucrânia, obrigando os meios usados em todos eles a atravessarem países terceiros, mostrando uma nova capacidade ucraniana para alvejar repetidamente alvos russos fora das imediações do campo de batalha... ou a confirmação da co-beligerância dos países da NATO.

O "longo braço" militar da Ucrânia está a ser mostrado num momento em que Vladimir Putin tinha quase tudo para brilhar no palco global, mostrando estar longe do isolamento internacional depois da histórica Cimeira na China com os seus homólogos chinês, Xi Jinping, e norte-americano, Donald Trump (ver links em baixo), à margem da Organização para a Cooperação Ásia Pacífico (APEC), que teve lugar na passada semana em Shenzhen.

Por momentos, o ataque ao cargueiro russo no Mar Báltico, que viajava de São Petersburgo para Kaliningrado, o enclave russo entre a Lituânia, a Polónia e o mar, levou o comando militar russo a accionar os sistemas de alarme para ataques aéreos.

Este momento chegou a gerar pânico não apenas na cidade russa de Kaliningrado mas um pouco por todo o lado, porque se se viesse a confirmar o ataque este teria de ter a NATO por detrás e nesse caso estaria lançada uma guerra desta organização militar ocidental com a Federação Russa.

A demonstração de que esta sucessão de ataques bem-sucedidos contra alvos russos fora do mapa do conflito no leste europeu está a gerar um incómodo fora do normal em Moscovo está a acontecer nas redes sociais e nalguns media russos, havendo mesmo um aumento de opiniões a defender ataques aos países da NATO europeus que estão a fornecer os meios, armas e intelligentsia, para a execução destes ataques.

Stanislav Krapivnik, um ex-oficial do Exército dos EUA, agora mudado para a Rússia, onde tem um canal de análise do conflito no YouTube, veio defender publicamente ataques directos russos aos centros de comando e controlo da NATO na Europa, especificamente britânicos e alemães, como retaliação por esta sucessão de ataques contra alvos russos além-fronteiras.

A mais recente situação de evidente melindre para o orgulho russo, que foi a destruição da corveta russa Merkury, por um drone aquático ucraniano, quando estava fundeada num porto da cidade líbia de Benghazi, veio demonstrar, como nota Larry Johnson, antigo analista da CIA, no podcast Dialogue Works, que os países ocidentais da NATO estão a apostar fortemente nesta dispersão geográfica dos ataques à Rússia de forma a alongar a frente de guerra, fragilizando o seu dispositivo militar naval.

Para já, sem declarações oficiais sobre esta sucessão de ataques, a Rússia persegue metodicamente a destruição de alvos específicos na Ucrânia, desde as pontes sobre o Rio Dniepre, que ligam o oeste do leste do país, gerando uma entropia logística, e as infra-estruturas energéticas e de transporte ferroviário.

Com o aproximar do Inverno, as dificuldades ucranianas amontoam-se e alguns analistas apontam como intenção de Kiev e dos seus aliados europeus com a vaga de ataques além-mar levar Moscovo a um ponto em que comece a analisar como razoável a aceitação de um cessar-fogo no conflito que opõe os dois países desde 2014, com maior ênfase desde a invasão russa de 24 de Fevereiro de 2022.

Para já, o Kremlin mantém apenas conhecida a posição assumida após o ataque à Ponte de Kerch, no dia 18, horas antes da Cimeira trilateral de Shenzhen, quando Vladimir Putin, ainda na China, prometeu uma resposta "muito mais dolorosa" para a Ucrânia que a disrupção na circulação da ponte rodoviária que liga a Crimeia à Rússia continental.

Sem que se perceba ainda que tipo de resposta Moscovo vai dar a estes repetidos e incómodos ataques aos seus meios navais fora de portas, que não são novidade, porque ao longo dos últimos meses foram atacados dezenas de navios russos, incluindo petroleiros, na Europa Ocidental as notícias para Kiev são as melhores.

Não apenas porque toda a União Europeia e o Reino Unido renovaram os compromissos de apoio a Kiev "até onde for preciso" para derrotar a Federação Russa, como isso tem materialização em remessas gigantes de verbas para apoiar o esforço de guerra ucraniano, somando aos mais de 250 mil milhões já oferecidos desde 2022, mais 45 mil milhões decididos no fim da passada semana.

No entanto, esta última parcela entregue pela União Europeia a Kiev apresenta uma nuance que pode enfurecer ainda mais o Kremlin, porque a presidente da Comissão Europeia, Ursula von Leyen, veio explicar que se trata de um "empréstimo europeu à Ucrânia que vai ser pago pela Rússia".

Tal assumpção só tem respaldo na ideia de que Moscovo vai perder esta guerra, e, como derrotado, vai aceitar as condições dos vencedores para os ressarcir dos custos da reconstrução da Ucrânia onde esta guerra mais impactou, seja na região de Kiev, como no leste da Ucrânia, onde está a longa frente de guerra com mais de 1000 quilómetros.

Momento complexo

Alguns analistas admitem que este é um dos momentos mais dramáticos deste conflito, porque é agora mais claro que nunca que o apoio dos países da NATO, incluindo os EUA, vai muito além do fornecimento de dinheiro e das armas, tem ainda uma dimensão de entrega de dados de satélite para guiamento de drones e mísseis ucranianos que atingem alvos na profundidade russa.

Vai a Rússia denunciar oficialmente, porque oficiosamente essa ideia é repetidamente afirmada, o envolvimento directo de países da NATO neste conflito e declará-los alvos legítimos na sua estratégia militar para lidar com essa ameaça?

São cada vez mais os analistas que admitem que esse cenário está mais perto que nunca, porque a Rússia não tem, apesar da sua base industrial militar gigantesca, capacidade para aguentar este desafio permanente à sua logística naval, tanto comercial, como militar, como acaba de ser confirmado com a destruição da corveta russa na Líbia.

Douglas MacGregor, antigo coronel dos EUA e ex-conselheiro militar da primeira Administração Trump, admite que se está numa fase de transição perigosa porque a Rússia, apesar da postura comedida que tem demonstrado até aqui, pode rapidamente concluir pela insustentabilidade deste cenário e optar por uma demonstração de força num dos países por detrás destes repetidos ataques á logística russa.

Uma explicação para esta diversificação geográfica da frente de guerra pela parte ucraniana, segundo Jacques Baud, autor de vários livros sobre o conflito no leste europeu e no Médio Oriente, e antigo oficial de intelligentsia suíça e da NATO, é Kiev procurar uma forma de equilíbrio nos resultados dos combates ao nível das percepções.

Baud entende que uma forma de analisar este contexto de alargamento da frente para lá das fronteiras naturais do conflito é procurar, da parte de Kiev, "uma forma de levar Moscovo a ceder à pressão e aproximar-se mais de uma posição negocial mais flexível".

Para já, não é sequer claro que o Kremlin esteja a ver nestes ataques qualquer melhoria extraordinária nas capacidades da Ucrânia, mas o antigo Presidente, Dmitri Medvedev, e vice-presideente do Conselho de Segurança Nacional russa, acusou o toque.

Medvedev admite que esta sucessão de ataques a alvos russos além fronteiras arrisca seriamente a levar Moscovo a repensar a ligeireza com que aceita a co-beligerância da NATO e isso seria um apressar do passo para a possibilidade de uma guerra global séria com a evolução para o nuclear mais provável que nunca.