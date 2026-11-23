O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) assinalou 21 incêndios, 19 mortos e 46 feridos, em incidentes corridos no fim-de-semana no território nacional.

Segundo o relatório das últimas 72 horas do SPCB, das ocorrências registadas destacam-se nove afogamentos, três suicídios e duas mortes por descargas atmosféricas.

Os incêndios foram provocados por fuga de gás, curto-circuito e fogo aberto, afectando as provinciais de Luanda, Huambo, Benguela, Lunda-Norte, Bengo, Icolo e Bengo, Cabinda, Cubango, Moxico e Uíge.

Estes incidentes abrangeram os sectores da habitação, ambiente, comércio e transporte.

Em Luanda, a Polícia Nacional sinalizou quatro mortes e 12 feridos, na sequência de 13 acidentes de viação que causaram danos materiais avaliados em mais de sete milhões de kwanzas.

No fim-de-semana, foram realizadas diversas operações que culminaram com a detenção de 207 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos. Foram registados 135 crimes, sendo 122 crimes comuns e 13 crimes rodoviários.

Em posse dos detidos foram apreendidas duas armas de fogo com dois carregadores e sete munições, duas botijas de gás butano, sete telemóveis e 2.483 caixas de bebidas alcoólicas.