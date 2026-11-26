O Conselho de Ministros apreciou esta quinta-feira, 26, a proposta de Lei que altera o código penal angolano, iniciativa legislativa que se enquadra no âmbito do processo de conformação do quadro legal com os 11 compromissos a favor da criança.

O documento, segundo um comunicado de imprensa saído do encontro orientado pelo Chefe do Executivo, João Lourenço, segue para a Assembleia Nacional para votação.

Outro documento apreciado pelo Conselho de Ministros foi o decreto presidencial que aprova a estratégia dos biocombustíveis de Angola, instrumento programático destinado a nortear as acções para a diversificação da matriz energética e económica do País, com o fito de impulsionar a transição energética e a descarbonização da economia nacional, captar investimento privado para o sector das energias renováveis e fomentar o desenvolvimento das comunidades rurais mediante a integração efectiva dos produtores agrícolas nas respectivas cadeias de valor, de acordo com o mesmo comunicado.

No domínio do turismo, o Conselho de Ministros aprovou a classificação oficial de três pontos emblemáticos do território nacional como locais de interesse turístico: a Baia dos Tigres (Namibe), a Ponta de Pedrão (Zaire) e a Serra da Leba (Huila/Namibe).