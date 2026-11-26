O documento, segundo um comunicado de imprensa saído do encontro orientado pelo Chefe do Executivo, João Lourenço, segue para a Assembleia Nacional para votação.
Outro documento apreciado pelo Conselho de Ministros foi o decreto presidencial que aprova a estratégia dos biocombustíveis de Angola, instrumento programático destinado a nortear as acções para a diversificação da matriz energética e económica do País, com o fito de impulsionar a transição energética e a descarbonização da economia nacional, captar investimento privado para o sector das energias renováveis e fomentar o desenvolvimento das comunidades rurais mediante a integração efectiva dos produtores agrícolas nas respectivas cadeias de valor, de acordo com o mesmo comunicado.
No domínio do turismo, o Conselho de Ministros aprovou a classificação oficial de três pontos emblemáticos do território nacional como locais de interesse turístico: a Baia dos Tigres (Namibe), a Ponta de Pedrão (Zaire) e a Serra da Leba (Huila/Namibe).