Os últimos dias foram extraordinários pela forma como começou a ser assumido às claras que a Europa Ocidental está de facto em "guerra por procuração" com a Rússia, financiando e armando Kiev até ao limite das suas possibilidades.

Primeiro foi o antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que, em entrevista à Sky News, na passada semana, assumiu que o Reino Unido e a União Europeia estão numa "guerra por procuração" com a Rússia.

Boris Jonhson justificou, e defendeu com empenho, essa condição com o facto de Kiev estar a ser financiado no seu esforço de guerra pelos países europeus da NATO, de quem depende hoje para obter as armas compradas aos EUA.

Já nesta quarta-feira, 25, o chanceler alemão, Friedrich Merz, num discurso no Parlamento em Berlim, para justificar ser a Alemanha o maior, a grande distância, contribuinte líquido para o financiamento da Ucrânia, disse que a Europa está sob forte, persistente e séria ameaça russa.

E como que a confirmar esta realidade, que há muito tem vindo a ser sublinhada por vários analistas, visto que sem o apoio ocidental, primeiro, incluindo dos EUA, e, depois, com o fade out de Washington, da Europa, com biliões de dólares e euros, em Washington Jared Kushner segue o mesmo diapasão.

O genro e enviado especial do Presidente Donald Trump para o conflito no leste europeu, agora que foram retomadas as negociações Kiev-Moscovo, sob mediação norte-americana, avisou para os "riscos sérios" de uma "escalada grave" na guerra.

O aviso é justificado por Kushner com o continuado apoio financeiro e em armamento da Europa Ocidental aos ucranianos, considerando nefasto que entre os aliados europeus de Kiev não se escutem quaisquer apelos à paz e ao desanuviamento da tensão.

Apesar de não ter dúvidas de que este conflito se tornou "uma guerra por procuração onde a Europa financia e arma a Ucrânia para fazer frente à Rússia", Jared Kushner sublinha o ridículo que é o facto de os europeus terem fornecido mais meios financeiros a Moscovo que a Kiev através das suas compras continuadas de energia.

OS EUA consideram que a guerra no leste europeu tem tudo para se "agravar de forma muito séria" avisando para o facto de existir um risco inequívoco de escalada neste conflito que é hoje uma evidente "guerra por procuração da Europa contra os russos".

Em entrevista a um canal alternativo alemão, Kushner defendeu que a Europa vve com Kiev uma espécie de ambivalência, ou esquizofrenia política, visto que ao mesmo tempo que entregou cerca de 200 mil milhões de euros a Kiev para alimentar a guerra contra a Rússia, comprou mais de 250 mil milhões USD em energia a Moscovo.

"Vivemos um tempo incrivelmente perigoso e onde, para já, esta guerra está contida, no essencial, ao território ucraniano, mas o risco de uma escalada descontrolada é enorme pelo facto de já não ser possível esconder que se trata de uma guerra por procuração da Europa com a Rússia".

Comummente, "guerra por procuração" é entendido como um conflito onde uma parte não envolvida directamente fornece os meios financeiros para que um terceiro ataque o inimigo visado pelos financiadores.

Porém, neste caso, a Europa está já numa situação diferente, desde que uma rádio francesa, a RFI, divulgou documentos secretos que provam que a França tem unidades militares já no terreno, como, de resto, o Presidente Emmanuel Macron anunciou ainda em 2023 que iria enviar...

Face a este cenário, o enviado norte-americano foi ainda mais longe e avisou para o risco de um "simples erro de cálculo" poder "gerar uma espiral massiva e descontrolada neste conflito", pedindo "máxima contenção" às partes, incluindo a Europa Ocidental.

Cada vez mais analistas militares sublinham a aproximação a um ponto de não retorno para uma guerra aberta entre os países europeus da NATO e a Rússia, sendo que esse passo dificilmente será dado por Paris, Londres ou Berlim sem que Washington dê o seu aval a tal evolução catastrófica desta guerra.

Mas os recentes acontecimentos, que vão (ver links em baixo) do ataque bem sucedido à Ponte da Crimeia, do extraordinário feito que foi a destruição de um navio de guerra russo num porto da Líbia, ou o ataque com drones a cargueiros com pavilhão russo no Mar Báltico e no Mar Mediterrâneo, na passada semana, pode ter aproximado mais esta guerra da linha vermelha que a separa de uma guerra Rússia/NATO.

Kremlin amolecido ou refinado estrategicamente?

Para já, o Kremlin, mesmo perante a fúria mostrada pelos canais pró-russos nas redes sociais dedicados a este conflito com a inércia de Vladimir Putin perante estes acontecimentos, tem apostado numa estratégia de manter um baixo perfil nas respostas dadas em público.

Embora o ex-Presidente russo e actual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, Dmitri Medvedev, um aliado leal e próximo de Putin, repita amiúde que Moscovo está à beira de uma escalada vertiginosa neste conflito, com notas de possibilidade nuclear, o Kremlin oficialmente mantém um tom menos abrasivo.

Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, citado pela russa RT, considerou mesmo que as vozes que na Europa clamam contra a ameaça russa de ataques nucleares "vivem numa histeria injustificada" porque Moscovo quer "apenas" que a suas exigências quanto às causas profundas deste conflito sejam correspondidas e que seja negociada uma nova e duradoura arquitectura de segurança para a região da EurÀsia.

Essa a razão mais saliente para as reacções estranhamente limitadas e poupadas ao vigor das ameaças de outros tempos, deixando antever que Vladimir Putin está focado em manter os corredores com Washington abertos, num momento em que o Presidente Donald Trump tem repetido a necessidade de parar o conflito por meios negociados e pacíficos.

Essa resposta pouco sonora veio primeiro por Dmitri Peskov, o porta-voz do Kremlin, e foi que se estava perante um momento perigoso devido aos sucessivos "ataques terroristas" ucranianos contra a Rússia, e depois pelo próprio Putin, que lamentou Kiev estar a desrespeitar o pedido dos EUA em não insistir nos ataques à infra-estrutura petrolífera russa.

Alguns analistas, como John Helmer, jornalista australiano conhecido como o mais antigo correspondente estrangeiro em actividade em Moscovo, e com vasta e reconhecida obra sobre os meandros da política russa, mostram dificuldades em perceber a leveza da reacção de Moscovo à escalada ucraniana deste conflito para fora das suas fronteiras iniciais.

No entanto, como aponta, entre outros, Jacques Baud, antigo oficial da intelligentsia suíça e da NATO, também com vários títulos no mercado onde se debruça sobre as raízes deste conflito no leste europeu, Vladimir Putin pode estar a não querer muito ruído em torno destes sucessos mediáticos de Kiev por saber que para a Rússia é mais importante desligar os EUA, mesmo quer parcialmente, da frente de apoio ocidental à Ucrânia.

É que sem as armas Made in USA, especialmente os mísseis interceptores Patriot PAC 3, que os EUA apenas estão a deixar chegar a Kiev através das compras dos países europeus para esse efeito, a Ucrânia não terá como aguentar esta guerra por muito mais tempo devido à porosidade dos seus sistemas de defesa anti-aérea sem a capacidade norte-americana.

Além disso, Vladimir Putin, nota Baud ou ainda Douglas MacGregor, antigo coronel americano e conselheiro militar da primeira Administração Trump, está ciente do mapa eleitoral europeu para os próximos meses, com eleições em França e em Espanha, onde as sondagens dão vantagem aos defensores do fim da guerra.

E na Alemanha o chanceler Friedrich Merz, o maior falcão de guerra europeu, tem os mais baixos índices de popularidades de um líder alemão de sempre, com apenas 9% de apoio, enquanto na Polónia, o pró-guerra primeiro-ministro Donald Tusk está em "guerra aberta" com o Presidente Karol Nawrocki, claramente menos apoiante da Ucrânia e contra este país na NATO e na União Europeia.

E Putin sabe que em França as eleições vão ditar um novo Governo muito menos inclinado para Kiev, seja ele de Marine Le Pen, da extrema-direita, seja de Jean-Luc Melénchon, da extrema-esquerda, em Espanha os extremistas de direita e contrários ao apoio de Madrid a Kiev, do Vox, devem chegar ao poder, segundo as sondagens.

Além disso, na Alemanha Merz tende a sufocar no mar revolto da sua impopularidade histórica, bem como na Polónia a facção de Tusk pró-Ucrânia vai ter as mãos cadez vez mais atadas pelo conflito com Karol Nawrocki.

Sem o apoio destes países europeus e com o bloco europeu a atravessar uma das mais severas crises económicas e sociais em décadas, com protestos violentos em várias capitais contra a degradação das condições de vida das suas populações, Putin está ciente de que a Ucrânia, que já perdeu o apoio mais efusivo de Washington, pode acabar por ter de ceder às suas exigências negociais ao longo de 2027.

Todavia, como notam os analistas mais pró-ucranianos, não é evidente que Vladimir Putin consiga manter a economia russa protegida minimamente para aguentar até lá de forma a evitar uma vaga de protestos populares contra os quais teria de usar a força e com isso perder o apoio popular com que conta hoje para alimentar a frente de guerra na Ucrânia.

Orçamento da discórdia ou da paz?

Entretanto, como avançam os media europeus quase em uníssono, os 27 países da União Europeia está reunidos para um dos mais escaldantes encontros de discussão sobre um Orçamento Comunitário, claramente marcado pelo financiamento da Ucrânia em 2027, com múltiplas brechas na muralha europeia quanto à decisão de quem paga.

Um dos problemas mais sérios é que a proposta prevê agora um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia, com reduções flagrantes nas áreas sociais e apoios à economia europeia e com um incremento do financiamento a Kiev.

O documento, avança a Lusa, contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.

Os líderes europeus vão também debater o financiamento da Ucrânia em 2027, com a Comissão Europeia a propor mais 45 mil milhões de euros para ajudar a cobrir cerca de dois terços das necessidades financeiras identificadas para o país.

Em discussão estará igualmente a garantia de apoio financeiro a Kiev nos próximos anos, incluindo através do futuro orçamento comunitário, sendo que alguns países bloqueiam ativamente novos pacotes na União Europeia, destacando-se a Hungria, Eslováquia, Chéquia e Bulgária ou ainda os que apresentam os menores contributos proporcionais ao seu Produto Interno Bruto, como Irlanda, Espanha, Grécia, Itália e Roménia.

Este encontro, embora não seja ainda definitivo nas soluções a encontrar para acomodar as diferentes sensibilidades na União Europeia, pode, segundo vários analistas, mostrar trincheiras ainda mais fundas que o normal entre os vários membros do bloco europeu quanto ao financiamento a Kiev.

Isso, porque, quando a Europa atravessa uma crise económica severa, muito devido à escassez e altos custos da energia depois de terem sido limitadas as compras de crude e gás russos devido aos sucessivos pacotes de sanções, os países com economias mais fragilizadas tendem a reagir agressivamente â perda de fundos europeus para os eu próprio desenvolvimento e coesão.