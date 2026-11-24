Finalmente há uma decisão sobre o recurso apresentado pelo Senegal ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), depois do escândalo envolvendo a Confederação Africana de Futebol (CAF), que retirou, na secretaria, o título de campeão e o atribuiu a Marrocos, na sequência de um recurso apresentado pela federação marroquina, após a final do CAN-2025, em Rabat. A sentença do TAS confirmou o Senegal como justo vencedor da maior montra do futebol africano.

Com esta decisão, o Senegal mantém o título de campeão do CAN-2025, conquistado em campo por 1-0 na final, depois de a CAF ter revertido o resultado na secretaria a favor de Marrocos, em Março último.

Caso o TAS declarasse os marroquinos vencedores, seria inédito no futebol africano, visto que o vencedor do CAN teria sido encontrado na secretaria.

Assim sendo, a expectativa em volta desta novela chegou ao fim com a decisão do Tribunal Arbitral a favor do Senegal como justo campeão do CAN-2025.

Em campo, a final do CAN, disputada em Janeiro último, foi ganha pelo Senegal por 1-0.

Antes do apito final, a partida esteve envolta em caos após a marcação de uma grande penalidade a favor de Marrocos, já no prolongamento, quando o resultado estava em 0-0.

Alguns jogadores senegaleses abandonaram o relvado. Apesar da confusão, a selecção senegalesa regressou ao relvado e, na cobrança da grande penalidade, o jogador marroquino Brahim Díaz falhou, já perto do apito final.

O Senegal acabou por marcar e vencer a partida no prolongamento, com um golo de Pape Gueye.

Insatisfeita, a federação marroquina avançou com um recurso, aceite em Março pela CAF, que acabou por declarar Marrocos vencedor, atribuindo uma derrota por 3-0, na secretaria, ao Senegal.

Em reacção, o Senegal decidiu recorrer da decisão da CAF de retirar o título do CAN junto do Tribunal Arbitral do Desporto, que hoje decidiu o recurso a favor do Senegal.