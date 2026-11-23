A empreitada para conclusão e apetrechamento do Centro Cultural Manuel Rui, inaugurado em 2024 no Huambo, vai custar mais 5,3 milhões de dólares do que estava previsto no contrato.

O Chefe de Estado acabou de autorizar um aumento orçamental equivalente em kwanzas a 5,3 milhões de dólares norte-americanos, formalizado através de uma adenda ao contrato inicial de empreitada de obras públicas.

Segundo o documento consultado pelo Novo jornal, esta adenda surge na sequência da reactivação do projecto em 2022, após vários anos de paralisação, sendo o ajustamento financeiro considerado "indispensável" para cobrir a subida acentuada dos preços das matérias-primas e a depreciação da moeda nacional registadas durante o período de interrupção.

O documento menciona ainda as perturbações nas cadeias de abastecimento globais provocadas pela pandemia da Covid-19 como um dos factores que encareceram os materiais de construção e equipamentos.

Compete ao ministro da Cultura celebrar e assinar a respectiva adenda ao contrato autorizado em Setembro de 2021, através do despacho presidencial 161/21.