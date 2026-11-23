O barril de Brent atingiu esta segunda-feira, 23, um dos valores mais baixos em quase três meses, intensificando o declínio que regista vai para a 4ª semana, e sempre com a justificação a emergir das águas do Golfo Pérsico, onde os media especializados encontram sinais de regresso à normalidade.

Apesar de se repetirem os ataques iranianos aos petroleiros que demandam o Golfo de Omã (Oceano Índico) oriundos do Golfo Pérsico, e sem que se conheçam recuperações substantivas nas reservas das grandes economias globais, os mercados acreditam que o fluxo de crude aumentou.

Os mercados querem ver a normalidade regressar, e acreditam que se acreditarem muito, a realidade se vergará aos seus desejos, mas, como sublinhava ainda na passada semana o analista Philip Pilkington, além de não haver sinais de recuperação nas reservas estratégicas, a quantidade de petroleiros no mundo é finita e todas as semanas desaparecem uns quantos nas águas do Golfo Pérsico.

Todavia, a guerra plena parece estar afastada, para já, até ao início de 2027, como afirmou nas últimas horas o Presidente dos EUA, Donald Trump, embora sejam conhecidas, além dos petroleiros afundados diariamente, explosões sucessivas na costa sul do Irão e ataques na mesma ordem dos iranianos nas bases norte-americanas nos países árabes do Golfo Pérsico.

Ainda assim, e com este cenário em pano de fundo, a Agência Internacional de Energia (AIE), no seu último relatório, aponta para um excesso de oferta de 2 milhões de barris por dia (mbpd) no último quadrimestre de 2026, ao mesmo tempo que a Goldman Sachs "adivinha" um excesso de produção relevante para 2027.

Este é o quadro que sustenta o declínio no valor do barril que os mercados registam vai para a 4ª semana consecutiva, estando esta segunda-feira, 23, perto das 11_50, o Brent a valer 91,3 USD, uma retracção de 1,2% face ao fecho da passada sexta-feira, uma semana que registou igualmente perdas substantivas no valor da matéria-prima.

No último mês, de 23 de Outubro até hoje, o barril de Brent passou de quase 117 USD para perto de 91 USD, uma perda superior a 25 USD por barril, números que deixam pouca margem para dúvidas quanto à solidez desta trajectória de perdas que deve ser mantida, se não acontecer algo de extraordinário, até ao início de Janeiro de 2027, pelo menos.

Isso, porque é em Janeiro que a maioria dos democratas da Câmara dos Representantes e do Senado, no Congresso dos EUA, são oficializadas, o que significa que Donald Trump perde lastro para manter a "sua" guerra contra o Irão.

Todavia, enquanto isso, como recorda Sal Mercogliano, antigo oficial da marinha mercante e analista do sector actualmente, no seu podcast tem sublinhado que se no mundo existem cerca de 8.000 petroleiros em circulação, o número de superpetroleiros ronda os 700, e, só nos últimos meses, foram destruídos, total ou parcialmente, cerca de 50 no Golfo Pérsico/Estreito de Ormuz.

Este especialista aponta como inevitável que, se este ritmo de ataques, do Irão aos navios em circulação sem autorização de Teerão, ou dos EUA contra este tipo de navios iranianos, ou com origem no Irão, que tentam furar o bloqueio norte-americano, em breve "vão começar a sentir-se a falta destas embarcações" no comércio global de crude.

O que pode significar constrangimentos no fornecimento à margem da produção e da procura, como sucede já com os ataques ás refinarias na Rússia e no Golfo Pérsico, em resultado de conflitos militares em curso.

Entretanto, por cá, nas contas a fazer pela economia angolana...

Angola soma ganhos...

O actual cenário internacional tende claramente a manter os preços acima do valor estimado pelo Governo angolano para o OGE 2026, 61 USD (este valor foi actualizado para 71 USD no OGE do próximo ano), que compara com os actuais 91 USD, no caso do Brent, cerca de 30 USD acima desse valor, ou 20, usando o valor previsto para 2027.

Angola é, por isso, um dos países mais atentos a estas oscilações devido à sua conhecida dependência das receitas petrolíferas, e a importância que estas têm para lidar com a grave crise económica que atravessa, especialmente nas dimensões inflacionista e cambial.

Isto, porque o crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Governo deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, uma das razões por que abandonou a OPEP em 2023, actualmente abaixo de 1 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional, cujo potencial cresceu significativamente já este ano, não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente â beira de 1 milhão de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.