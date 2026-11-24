Um cidadão de nacionalidade chinesa, de 46 anos, foi detido sob suspeita de atrair crianças para a sua residência que, sob ameaça, abusava delas sexualmente, no município do Ambriz, província do Bengo.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional, na província do Bengo, Paulo Miranda de Sousa, o estrageiro de, de 46 anos, alegadamente, aliciava as meninas com refrigerantes e dinheiro.

A acção mais recente aconteceu neste fim-de-semana, onde foram vítimas duas meninas, de 11 e 12 anos, que terão sido surpreendidas na via pública quando saíam do mercado municipal.

Aproveitando-se da vulnerabilidade das crianças, o homem ter-lhes-á oferecido alguns refrigerantes, convidando-as de seguida para ir conhecer a sua casa os crimes terão sido praticados, conta a polícia.

Horas depois, as crianças regressaram para casa dos seus pais e explicaram o ocorrido à mãe, que no mesmo instante fez uma participação às autoridades.

Os agentes da polícia deslocaram-se para a residência do alegado abusador e detiveram-no. Este será presente ao Ministério Público, acusado de abuso sexual, enquanto diligências prosseguem para se apurar o número de vítimas.