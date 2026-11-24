Os 2.963 candidatos recentemente admitidos no concurso público do Ministério da Saúde (MINSA) iniciam esta terça-feira, 24, o processo de entrega física dos documentos nos gabinetes provinciais da Saúde, que decorre até ao próximo dia 2 de Dezembro, para efeitos de enquadramento imediato na função pública, soube o Novo Jornal.

Segundo o Ministério da Saúde, quem não efectuar a entrega dos documentos dentro do prazo de uma semana poderá ser substituído por outros candidatos da lista de espera, válida por 12 meses.

Conforme o MINSA, a comissão de júri do concurso público apurou um total de 93.790 candidatos com notas positivas, dos quais foram seleccionados os 2.963 melhores classificados.

O Ministério da Saúde realça que, no âmbito deste processo, alguns candidatos à categoria de médico geral/interno de especialidade, embora tenham obtido classificação positiva, foram encaminhados para províncias diferentes daquelas a que se candidataram, em função da disponibilidade de vagas.

O MINSA informa ainda que quem recusar a província para a qual foi indicado perderá a vaga, sendo igualmente substituído por um candidato da lista de espera, de acordo com a classificação final.

Entre os documentos exigidos constam a cópia do Bilhete de Identidade, válido, o original e a cópia do certificado de habilitações, bem como o original e a cópia das declarações de reconhecimento de estudos realizados no exterior do País. São igualmente exigidas as carteiras profissionais para médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica.

Da lista constam ainda duas fotografias tipo passe, o comprovativo do IBAN em kwanzas e, para os candidatos a condutores de ambulâncias, o original e a cópia da carta de condução profissional.

Entretanto, os candidatos admitidos no presente concurso público começam a reforçar as unidades de saúde do País ainda este ano, uma vez que a tomada de posse está agendada para 4 de Dezembro, sob coordenação dos órgãos locais da Administração do Estado.

O concurso prevê um total de 6.000 vagas, das quais 2.963 são da responsabilidade do MINSA, enquanto as restantes 3.037 serão preenchidas numa outra fase, organizada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAPP).

Conforme o Ministério da Saúde, o próximo concurso, destinado à selecção de candidatos para as restantes 3.037 vagas, será organizado pela ENAPP, sendo que apenas os mais de 90 mil candidatos com notas positivas poderão concorrer.