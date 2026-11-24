A Central de Compras e Aprovisionamento de Medicamentos e Meios Médicos de Angola (CECOMA) vai realizar um leilão electrónico para a aquisição de fármacos essenciais e consumíveis hospitalares. O valor da despesa é acima dos 2,6 milhões de dólares.

Na lista constam desde antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos a material como máscaras, luvas, seringas, batas cirúrgicas e compressas.

O processo está aberto à participação de empresas nacionais e estrangeiras, através da plataforma electrónica de contratação pública.

O valor global desta despesa será garantido pela verba inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026, ou seja, pelos recursos ordinários do tesouro.

Logo no início do ano, o Presidente da República autorizou uma despesa de mais de 60 milhões de dólares em medicamentos para fazer frente às doenças que mais matam em Angola: HIV-SIDA, malária e tuberculose.