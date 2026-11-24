Na lista constam desde antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos a material como máscaras, luvas, seringas, batas cirúrgicas e compressas.
O processo está aberto à participação de empresas nacionais e estrangeiras, através da plataforma electrónica de contratação pública.
O valor global desta despesa será garantido pela verba inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026, ou seja, pelos recursos ordinários do tesouro.
Logo no início do ano, o Presidente da República autorizou uma despesa de mais de 60 milhões de dólares em medicamentos para fazer frente às doenças que mais matam em Angola: HIV-SIDA, malária e tuberculose.