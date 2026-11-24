O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos apela para um diálogo inclusivo para reparar as consequências do golpe de Estado que impôs "restrições às liberdades fundamentais, uma Constituição sem vontade popular" e gerou um agravamento de problemas sociais.

Em entrevista à Lusa para um balanço de um ano do golpe militar, que pode ser ouvida no podcast Lusa Extra (https://lusaextra.podbean.com/), Bubacar Turé reafirmou a posição de "firme condenação" que a sua organização manifestou logo após o golpe que para a Liga serviu unicamente para impedir a divulgação dos resultados eleitorais e confiscar a vontade popular dos guineenses.

O golpe deu-se um dia antes da publicação dos resultados provisórios das eleições legislativas e presidenciais que a maioria de observadores internacionais considerou justas e transparentes e apontavam o candidato da oposição, Fernando Dias da Costa, como provável vencedor das presidenciais.

Os militares disseram, na altura, que o golpe serviu para evitar uma guerra civil no país devido às crispações étnicas ocorridas durante as eleições.

A Liga, pela voz de Bubacar Turé, negou aqueles argumentos e apresentou um conjunto de situações que ilustram o que considera de "derrube da ordem constitucional", que se traduziu na nova Constituição, "aprovada de forma unilateral", sem a participação de partidos da oposição e que, para a organização, concede "poderes excessivos" à figura do Presidente da República e "enfraquece os mecanismos de fiscalização" constitucional.

Bubacar Turé denuncia igualmente um alegado aumento de casos de tráfico de seres humanos impulsionados por redes criminosas ligadas à imigração irregular para a Europa ou para fins de exploração sexual.

A organização destacou o recente resgate de dezenas de mulheres e crianças pela Polícia Judiciária, frisando que os centros de acolhimento locais enfrentam carências severas e necessitam de apoio urgente de emergência.

Bubacar Turé expressou ainda "profunda preocupação" com a impunidade em casos de violência política e destacou os assassínios do ativista Vigário Luís Balanta, do ex-militar dos serviços de segurança presidencial Mamadu Tano Bari e da recente invasão à residência do ex-vice-primeiro-ministro Soares Sambu, alegadamente por homens armados.

Turé congratula-se com a recente decisão do novo Procurador-Geral da República, Mário Ialá, em criar uma comissão de inquérito para apurar as reais circunstâncias do assassínio de Vigário Balanta, líder do Movimento Revolucionário Pó de Terra, um dos que se posicionaram de forma vigorosa contra o golpe de Estado.

O presidente da Liga exige celeridade nestas investigações, mas também espera que se esclareçam a morte de Tano Bari e o assalto à residência de Soares Sambu.

Apesar de registar "uma ligeira descontração" recente com a libertação de alguns presos políticos e militares e o anúncio da retoma das atividades político-partidárias, proibidas desde o golpe, o presidente da Liga sublinha que o cenário "ainda é de forte restrição".

Bubacar Turé observa que as sedes de partidos continuam encerradas e vários programas de debate radiofónico permanecem suspensos devido ao receio de atuar perante o poder vigente.

Neste contexto, a Liga apresentou recentemente ao primeiro-ministro de transição, Ilídio Vieira Té, a iniciativa Diálogo Nacional Inclusivo (DINAC), um mecanismo que visa ultrapassar os ciclos de ingovernabilidade através do consenso alargado em torno dos grandes desígnios nacionais.

De acordo com Bubacar Turé, a reação do executivo foi positiva e de abertura à colaboração com a iniciativa.

A nível externo, Turé lamentou que os últimos 12 meses tenham sido marcados por uma "postura de confrontação" com a comunidade internacional, o que levou à suspensão do país em várias organizações regionais e internacionais, com exceção das Nações Unidas.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos vê com bons olhos os recentes sinais de abertura diplomática, nomeadamente através de deslocações ao país de missões da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e o anúncio da ida de uma delegação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) à Bissau para o próximo mês de dezembro.

Para Bubacar Tué a Guiné-Bissau "deve abandonar" o isolamento e pautar a sua governação pelo respeito estrito aos valores universais dos direitos humanos e da democracia.