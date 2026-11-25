De acordo com o despacho ministerial consultado pelo Novo Jornal, a medida surge ao abrigo do decreto presidencial 112/24, que estabelece os princípios gerais sobre o recrutamento e selecção de candidatos na Administração Pública.
A maior parte das vagas concentra-se nos serviços centrais do próprio ministério, enquanto as restantes estão repartidas por três institutos e gabinetes sob sua tutela.
No Ministério da Energia e Águas foram disponibilizadas 10 vagas, sendo seis lugares para técnico superior de 2ª classe, dois para técnico de 3ª classe e dois para técnico médio de 3ª classe.
No Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de Água (IRSEA) há quatro vagas disponíveis, sendo dois lugares para técnico superior de 2ª classe e dois para técnico médio de 3ª classe.
O Gabinete para a Administração das Bacias Hidrográficas do Cunene, Cubango e Cuvelai (GABHIC) tem três vagas para técnico superior de 2ª classe, enquanto o Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH) tem apenas um lugar para técnico superior de 2ª classe.
Os funcionários interessados e que reúnam os requisitos legais dispõem de um prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data de publicação oficial do despacho (dia 16 de Novembro), para formalizar o pedido.
As candidaturas devem ser efectuadas mediante a entrega de um requerimento dirigido ao Ministro da Energia e Águas, junto do gabinete de recursos humanos.