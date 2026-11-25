A crise interna na Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) está longe de terminar. A ala liderada por Nimi-a-Nsimbi realiza, a partir desta quarta-feira, 25, até sexta-feira, 27, o 6º congresso ordinário, para a recondução de Nimi-a-Nsimbi à presidência do partido.

O acto acontece depois de militantes não alinhados com esta direcção terem realizado um congresso e eleito Carlito Roberto, filho do fundador do partido, Holden Roberto, como presidente, após a alegada destituição de Nimi-a-Nsimbi, soube o Novo Jornal.

O congresso da FNLA realiza-se no Cine São João, no Bairro Popular, em Luanda, durante três dias, e tem como objectivo a recondução de Nimi-a-Nsimbi.

Nimi-a-Nsimbi assegura que este é o verdadeiro congresso da organização e não reconhece a existência de outra direcção.

Em conferência de imprensa, realizada no dia 4 deste mês, o secretário-geral da FNLA, Aguiar Laurindo, considerou ilegal a realização de actividades sem a observância dos pressupostos estatutários que regem o funcionamento interno do partido, assegurando que apenas cabe ao actual presidente convocar as eleições que hoje se realizam.

Entretanto, o antigo presidente da FNLA, Lucas Ngonda, afirmou que Ngola Kabangu e a sua "cúpula" terão feito de tudo para o afastar da liderança da organização, durante o período em que esteve à frente do partido, e que agora estão a fazer o mesmo contra o actual presidente, Nimi-a-Nsimbi.

Lucas Bengui Ngonda acusou Ngola Kabangu de estar na origem da instabilidade que se vive no seio do partido.

Segundo o ex-presidente do "partido dos irmãos", a presença de Ngola Kabangu nas reuniões do partido contribuiu para o agravamento do ambiente de tensão entre os dirigentes e militantes.

O Novo Jornal apurou que o impasse político poderá exigir a intervenção do Tribunal Constitucional para definir a legalidade da representação do partido fundado por Holden Roberto há 64 anos.