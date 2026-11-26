O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, considerou que a capacidade de disseminação da desinformação e a proliferação de teorias da conspiração "estão a conduzir a sociedade a uma realidade em que se perde a confiança na verdade institucional".

"Este fenómeno ameaça a liberdade de pensamento e a confiança dos cidadãos na verdade institucional", disse Adão de Almeida, ao discursar na cerimónia comemorativa do 34º aniversário da Assembleia Nacional.

O político considerou particularmente preocupante o facto de este fenómeno atingir a liberdade de pensamento, que classificou como o coração da democracia, ao condicionar a formação da opinião pública através de mecanismos digitais que determinam quais as ideias com maior visibilidade.

Falando sobre o 34º aniversário da Assembleia Nacional, apelou à unidade entre os deputados de todas as formações políticas, frisando que a Casa das Leis "é um espaço de pluralidade, divergência de pensamento e convivência entre diferentes ideias".

"O Parlamento representa todos os cidadãos, desde o camponês que cultiva a terra e alimenta o país, ao professor comprometido com a formação das novas gerações e ao profissional de saúde que salva vidas", afirmou.

Em saudação à data, o Parlamento angolano inaugurou o monumento 26 de Novembro, uma obra de homenagem aos 332 deputados que integraram a primeira legislatura, no âmbito das comemorações dos 34 anos da instituição parlamentar.

A composição arquitectónica integra diferentes elementos simbólicos: um círculo que representa os ciclos eleitorais e a convergência de ideias, aspirações e sensibilidades políticas em torno do interesse colectivo, para além de evocar a unidade e a continuidade da instituição parlamentar.

No dia 26 de Novembro de 1992, realizou-se a primeira reunião constitutiva da primeira legislatura da Assembleia Nacional, marcando a institucionalização formal do parlamento multipartidário no País e substituindo a antiga Assembleia do Povo.

O marco ocorreu na sequência das revisões constitucionais de 1991 e 1992 e das primeiras eleições gerais multipartidárias (realizadas a 29 e 30 de Setembro de 1992).

Durante a sessão, os participantes abordaram questões relacionadas com os direitos e a protecção da criança, saúde, educação, violência, família, participação infantil e segurança na Internet, numa iniciativa destinada a promover a cidadania e a participação das novas gerações na vida pública.

Refira-se em 1992, Parlamento passou a contar com 220 deputados, distribuídos por 12 partidos políticos, com destaque para o MPLA (129 assentos), UNITA (70), PRS (6) e FNLA (5).

Embora a Lei previsse mandatos de quatro anos, o regresso ao conflito armado impediu a realização de novas eleições, fazendo com que a primeira legislatura se prolongasse por 16 anos (de 1992 até 2008).

O actual Parlamento é composto por 124 deputados do MPLA, 90 da UNITA, PRS, FNLA e PHA com dois cada.