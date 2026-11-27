O Governo de Angola começa esta sexta-feira, 27, a preparar as condições para o processo de Registo Eleitoral Oficioso (REO) dos cidadãos angolanos residentes no estrangeiro.

Segundo uma nota do Executivo, a reunião terá lugar no edifício do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), dirigida a chefes de missão diplomática e postos consulares. Conta com a presença do ministro das Relações Exteriores, Téte António, e coordenação do ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, para concertar acções de preparação do registo eleitoral oficioso no exterior.

O registo e a actualização de dados no estrangeiro são efectuados nas embaixadas ou postos consulares da República de Angola nos países de residência.

Nas eleições de 2022 estiveram habilitados a votar no exterior 22.560 cidadãos.

A votação na diáspora ocorreu pela primeira vez na história de Angola em 12 países e 25 cidades, distribuídas por África (África do Sul, Namíbia, República Democrática do Congo, República do Congo e Zâmbia), América do Sul (Brasil) e Europa (Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Reino Unido e Países Baixos).

De acordo com informações oficiais do Governo, o processo visa eliminar gradualmente o uso do cartão de eleitor até 2027, não havendo emissão de cartão de eleitor no estrangeiro.

Mais de cinco milhões de cidadãos maiores já actualizaram o seu registo eleitoral oficioso, no âmbito da actualização da base de dados iniciada a 15 de Junho.

De acordo com o Executivo, estão em funcionamento 648 Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP), instalados nas administrações municipais e comunais, além de mais de 600 brigadas móveis, que asseguram a prova de vida e a actualização dos dados, em todo o território nacional.

A meta é registar cerca de 16 milhões de cidadãos maiores, até 31 de Março de 2027, tendo como referência o número registado nas últimas eleições, realizadas em 2022.