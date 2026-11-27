Quando a coligação israelo-americana lançou a guerra contra o Irão em Fevereiro, os EUA pediram ajuda à NATO mas a resposta foi um rotundo "não", o que o enfureceu até à medula Donald Trump que pode ver, agora, esse "não" transformar-se em "sim" devido a um muito suspeito ataque que vitimou dois italianos no Kuwait.

A NATO, a organização militar que junta a Europa Ocidental e os EUA, já operou fora da sua geografia de acção prioritária no apoio aos EUA na invasão do Afeganistão, após o 11 de Setembro de 2001, mas recusou fazê-lo de novo agora porque os países europeus alegam que o ataque ao Irão não foi justificado à luz da Lei Internacional.

Para o flanco europeu da NATO entrar nesta guerra contra o Irão ao lado dos EUA, depois da primeira recusa, precisava agora de uma justificação e essa pode ter sido oferecida de bandeja pelo Irão com um ataque esta quinta-feira, 26, no Kuwait, contra um sistema de defesa anti-drone onde morreram dois cidadãos italianos.

Esse sistema anti-drone, estava a ser operado numa acção de formação de militares kuwaitianos, quando um míssil, ou um drone, explodiu no local, matando os dois italianos, funcionários do ramo italiano da Rheinmetall, um dos mais conhecidos fabricantes mundiais de sistemas de defesa anti-aérea, e ferindo pelo menos dois do Kuwait.

Só que, de imediato, quando os media internacionais já davam como certa a autoria do ataque iraniano, Roma reagia com um enérgico protesto, e os países do Golfo Pérsico aliados dos EUA usavam este ataque como exemplo para demonstrar a malícia de Teerão, eis que as dúvidas sobre a origem do ataque começaram a circular.

Desde logo porque o porta-voz sénior das Forças Armadas do Irão, coronel Abolfazl Shekarchi, refutou de forma liminar a autoria desse ataque que vitimou os dois italianos, o que desviou as atenções para a possibilidade de um ataque de falsa bandeira, com os olhos postos nos suspeitos do costume para estes "casos": Israel.

As dúvidas e as suspeitas adensaram-se pouco depois, com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, a divulgar uma nota onde nega também a autoria iraniana do ataque, ligando logo a seguir ao seu homólogo italiano, Antonio Tajani, para lhe garantir que não foram os iranianos que mataram os dois nacionais italianos no Kuwait.

Abbas Araghchi considerou mesmo, numa publicação na rede social X, que este episódio não é apenas "altamente suspeito" como tem todos os ingredientes de uma "receita pré-cozinhada para levar à retoma da guerra".

Entretanto, na conversa, segundo notas sobre a mesma divulgadas nos media iranianos, que o chefe da diplomacia iraniana também manteve com o homólogo do Kuwait, Jarrah Jaber Al-Sabah, Araghchi negou de forma veemente a autoria iraniana do ataque e disse que o seu país está "totalmente disponível para ajudar no processo de esclarecimento da verdade que se exige".

Não é a primeira vez que ocorrem ataques de falsa bandeira com o propósito de culpar o Irão, tendo isso ocorrido já, nestes meses de guerra, nos Emiratos Árabes Unidos e em Omã, com Teerão a negar ter estado por detrás dessas acções militares e Israel a ser o receptáculo maior das suspeitas.

Voltou agora a negar a autoria deste ataque no Kuwait, mas a gravidade agora vista, devido à morte de dois funcionário de uma empresa do ramo militar de um país da NATO, que, por poder ser visto como uma justificação válida para esta organização militar ocidental reverter a sua posição quanto ao alinhamento com os EUA no conflito, alarga o leque das suspeitas.

Embora não existam provas conhecidas de que não foi efectivamente um ataque iraniano, Teerão raramente nega os ataques sobre os países do Golfo aliados dos EUA. Pelo contrário, afirma essa mesma autoria e tem ameaçado sistematicamente fazê-lo em grande escala se Washington reiniciar a guerra, o que reforça o valor da sua "palavra" quando o faz.

É verdade que Israel é o país mais interessado em ver os EUA retomarem os ataques, como o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu repete diariamente, e que este ataque pode ser o mote que Donald Trump precisa para o fazer-

Mas, o facto de a recusa da ala europeia da NATO ao pedido de ajuda dos EUA estar a aprofundar o fosso entre os dois lados do Atlântico, não é de excluir que se trate de uma "falsa bandeira" europeia desta feita.

Porque tanto o Reino Unido, como a França ou a Alemanha têm insistido para que os EUA voltem a apoiar militar e financeiramente o esforço europeu na ajuda à Ucrânia na sua guerra com a Rússia.

É que não tem sido incomum Donald Trump lembrar a recusa da NATO-Europa em ajudar os EUA no Golfo Pérsico para justificar a redução evidente do apoio dos EUA à Ucrânia, o que pode permitir como ilação legítima estarem Londres, Paris e Berlim a tentar justificar a entrada na guerra do Golfo Pérsico com este "ataque" iraniano a um país da NATO... no Kuwait.

O que alguns analistas sublinham é que mesmo tratando-se de italianos, estes estavam a operar um sistema de armas no Kuwait, um país alvejado por dezenas de vezes na retaliação contra este conflito iniciado pela coligação israelo-americana sobre o Irão porque, tal como nos outros países árabes da região, também ali existem bases militares norte-americanas.

Há ainda outra razão para a Europa Ocidental poder mudar de opinião quanto à entrada na guerra ao lado dos EUA, que é a necessidade, por razões económicas, de ver o Estreito de Ormuz reaberto, devido ao impacto da actual situação - preços recorde no petróleo e no gás - na economia europeia, e que, na verdade, foi para forçar essa reabertura que Trump pediu a ajuda aos seus aliados europeus.

Este episódio dramático ocorre numa altura em que Donald Trump tem retomado as ameaças contra o Irão, incluindo a sua "destruição total", embora a última declaração a esse propósito tenha sido no sentido de fazer ouvir em Teerão que os EUA podem "ganhar a guerra rapidamente" mas preferem "uma solução negociada para evitar a morte de muitos inocentes".

Para já, os mercados energéticos voltaram a carregar no botão de pânico, porque só nestas horas, desde que foi conhecido o ataque no Kuwait, o barril de Brent subiu quase seis dólares, pondo fim a um optimismo que dura há semanas, onde o barril passou de quase 116 USD para menos de 90, estando a esta hora, perto das 09_50, hora de luanda, nos 97,4 USD.