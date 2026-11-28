Gigante da Camama, em Luanda, poderá receber mais que o dobro da verba de manutenção em 2027, num reforço que abrange os quatro principais recintos desportivos do País, mas deixa a reabilitação concentrada apenas no Estádio da Tundavala.

O Estádio 11 de Novembro, o maior recinto desportivo do País, vai beneficiar de 500 milhões de kwanzas para a manutenção em 2027, contra os 204 milhões previstos no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026. O aumento insere-se no reforço das verbas destinadas à manutenção dos quatro principais estádios, cujas dotações registam um crescimento a 100%.

A proposta do OGE 2027, actualmente em discussão na especialidade nas comissões parlamentares, prevê igualmente um reforço financeiro para os estádios de Ombaka, em Benguela, Tchiazi, em Cabinda, e Nacional da Tundavala, na Huíla.

O Ombaka deverá receber 385 milhões de kwanzas para a manutenção, mais 284 milhões em relação ao exercício económico de 2026, período em que foram disponibilizados pouco mais de 100 milhões de kwanzas.

Já o Tchiazi, um dos recintos que apresentam maiores sinais de degradação e abandono, regista um dos aumentos mais expressivos. Com capacidade para 20 mil espectadores, deverá beneficiar de 407,15 milhões de kwanzas para a manutenção em 2027, contra os 101,90 milhões previstos em 2026. O reforço corresponde a um aumento de aproximadamente 300%.

Na província da Huíla, o Estádio Nacional da Tundavala registou um crescimento significativo da dotação para manutenção. A infra-estrutura deverá receber 406,86 milhões de kwanzas, contra os 119,90 milhões alocados no OGE de 2026, o que representa um aumento de cerca de 239%.

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